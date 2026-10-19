Помогли России продать украденное зерно: СБУ раскрыла масштабную схему в Одессе

Украинские правоохранители нанесли очередной удар по теневым схемам страны-агрессора, перекрыв крупный канал сбыта награбленного имущества. На этот раз под прицел попали отечественные чиновники, решившие подзаработать на сотрудничестве с врагом.

Кого именно задержали и как действовала схема сбыта краденого

Служба безопасности Украины разоблачила руководство одесского филиала иностранной компании, которое помогло легализовать почти 8 тысяч тонн украинского зерна, похищенного россиянами из временно оккупированного Мариуполя. Общая стоимость этой агропродукции превышает 60 миллионов гривен, о чем сообщает пресс-служба СБУ.

Фигурантами громкого дела оказались директор предприятия, специализирующегося на сертификации сельхозтоваров, и его подчиненная – руководительница лаборатории. Зная о реальном происхождении груза, они "на бумаге" провели фиктивные исследования и выдали поддельные заключения, которые позволили врагу выдать украинскую пшеницу за российскую.

Обратите внимание! В 2024 году оккупанты погрузили 7 857 тонн нашей пшеницы на судно "Альфа М", находящееся под санкциями, в Мариупольском порту. Оттуда награбленное переправили в российский порт Темрюк в Краснодарском крае, где и понадобились услуги одесских дельцов для оформления поддельных документов. Получив "чистые" сертификаты, представители РФ успешно доставили агропродукцию в одну из стран Ближнего Востока. Там зерно реализовали через местную компанию-экспортера, пополнив теневые бюджеты страны-агрессора.

Какое наказание ждет пособников оккупантов

В ходе масштабных обысков в офисе компании и в жилищах подозреваемых правоохранители изъяли компьютерную технику, телефоны и, главное, поддельные лабораторные заключения, которые являются прямым доказательством работы на врага. В настоящее время следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении в пособничестве государству-агрессору по предварительному сговору.

Злоумышленникам уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на смягчение. За такое преступление против экономической безопасности Украины им грозит до 12 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.

Кстати, мы писали, что транзит зерна из России через Латвию вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. И это только за 9 месяцев 2026 года.