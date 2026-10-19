Кого саме затримали та як працювала схема збуту краденого

Служба безпеки України викрила керівництво одеської філії іноземної компанії, яке допомогло легалізувати майже 8 тисяч тонн українського зерна, викраденого росіянами з тимчасово окупованого Маріуполя. Загальна вартість цієї агропродукції перевищує 60 мільйонів гривень, про що повідомляє пресслужба СБУ.

Фігурантами гучної справи виявилися директор підприємства, що спеціалізується на сертифікації сільгосптоварів, та його підлегла – керівниця лабораторії. Знаючи про справжнє походження вантажу, вони "на папері" провели фіктивні дослідження та видали підроблені висновки, які дозволили ворогу видати українську пшеницю за російську.

Зверніть увагу! У 2024 році окупанти завантажили 7 857 тонн нашої пшениці на підсанкційне судно "Альфа М" у маріупольському порту. Звідти награбоване переправили до російського порту Темрюк у Краснодарському краї, де й знадобилися послуги одеських ділків для оформлення фальшивих документів. Отримавши "чисті" сертифікати, представники РФ успішно доставили агропродукцію до однієї з країн Близького Сходу. Там зерно реалізували через місцеву компанію-експортера, поповнивши тіньові бюджети країни-агресора.

Яке покарання чекає на посібників окупантів

Під час масштабних обшуків в офісі компанії та помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, телефони та головне – підроблені лабораторні висновки, які є прямим доказом роботи на ворога. Наразі слідчі повідомили обом фігурантам про підозру у пособництві державі-агресору за попередньою змовою.

Зловмисникам вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на поблажки. За такий злочин проти економічної безпеки України їм загрожує до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

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До речі, ми писали, що транзит зерна із Росії через Латвію зріс у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року. І це лише за 9 місяців 2026 року.