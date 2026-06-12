"Летние" счета за отопление для киевлян: Свириденко анонсировала проверку

После волны критики со стороны киевлян в связи с счетами за отопление за январь, которые приходят только в июне, Свириденко обещает разобраться в ситуации. В частности, известно, что ответственным за это направление будет Алексей Кулеба.

Что решило правительство?

О том, как будут решать проблему с счетами киевлян за отопление, пишет, рассказывает 24 Канал.

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Так, во время часа вопросов к правительству премьер-министр объяснила, что правительство проверит, почему киевляне массово получают счета за тепло. Свириденко подчеркнула, что счет должен быть нулевым, если услуга не предоставляется.

Там, где услуги не предоставлялись, совершенно очевидно, объективно не могут выставляться счета. Там счета должны прийти с нулями,

– добавила министр.

Также она отметила, что после часа вопросов передаст поручение разобраться в ситуации вице-премьер-министру Алексею Кулебе. Для проверки понадобятся конкретные адреса.

Также премьер-министр подчеркнула, что в настоящее время существуют соответствующие правительственные решения. То есть, когда услуга не предоставляется – счетов за расчет быть не должно.

На что жалуются киевляне?

Напомним, что киевляне обсуждают в соцсетях вопрос летних платежей за тепло. Люди жалуются, что в январе услуги теплоснабжения не предоставлялись надлежащим образом, хотя счета приходили. И несмотря на то, что граждане платили за коммунальную услугу сейчас, в июне, приходят якобы перерасчеты.

В платежках указаны недоначисленные суммы за отопление в январе. В некоторых квитанциях начисления достигают 1,5 тысяч гривен. Есть также пользователи, которые писали в комментариях о регулярных "непонятных" начислениях. Там общая переплата, по мнению киевлян, может составить более 5 тысяч гривен.

В то же время в Киевтеплоэнерго отметили, что в январе киевлянам начислили на 40% меньше платы за тепло. Такое утверждение тоже вызвало волну критики. Кто-то из пользователей отмечал, что платил более 60%, поэтому норма о 40% "скидки" не соблюдена. Некоторые киевляне писали, что платили немалые суммы даже за те периоды, когда отопления не было. То есть о каких-либо смягчениях в отношении тарифов речи не идет.