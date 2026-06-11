Счета за тепло в июне: почему киевляне получают дополнительные счета за отопление

В Киеве начали приходить счета за теплоснабжение в январе. Речь идет не о перерасчете и излишней оплате услуги, а наоборот – в «Киевтеплоэнерго» начислили суммы, даже превышающие суммы в зимних счетах.

Что известно о платежках за отопление для киевлян?

О том, почему киевляне получают счета за тепло в первый месяц лета, объяснили в КП «Киевтеплоэнерго».

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На странице коммунального предприятия 11 июня появилось сообщение о том, что в январе киевлянам начислили на 40% меньше платы за тепло. Связывают такие показатели с временным отсутствием услуги после российских обстрелов.

В то же время в комментариях киевляне пишут, что платили за услугу теплоснабжения в январе, а сейчас получают очередные платежки за тепло. Суммы разные. Однако в комментариях уверяют, что зимой платили за теплоснабжение в полном объеме. Поэтому, люди не понимают, почему сейчас должны платить дополнительно.



Комментарии киевлян по поводу счетов за тепло / Скриншоты из Facebook к посту «Киевтеплоэнерго»

В частности, ранее от поставщика поступали сообщения о перерасчете зимних счетов. Причиной было ненадлежащее предоставление услуг. То есть киевляне надеялись увидеть в следующих счетах переплату или меньшие начисления. Вместо этого получают суммы даже больше, чем зимние показатели. В комментариях пользователи также отмечали, что получают новые счета на суммы в 1300 – 1500 гривен.

Какова реакция «Киевтеплоэнерго»?

На эти жалобы ответили в «Киевтеплоэнерго». В комментарии предприятия говорится о том, что начисления за январь поступают только сейчас, потому что зимой из-за вражеских обстрелов и разрушения оборудования для этого потребовались дополнительные регулировки.

В то же время, согласно постановлению Кабмина №638, от июня 2026 года, появился отдельный алгоритм перерасчета. Поэтому киевляне получают дополнительные платежки за январь в июне.

В частности, в компании подчеркнули, что при расчетах учитывались корректирующие коэффициенты для домов, где в январе теплоноситель не работал на необходимом уровне.

Прошлый отопительный сезон – самым сложным за всю историю столицы. Киев подвергся крупнейшим массированным ракетным и дронным атакам на объекты критической инфраструктуры. В результате, серьезные повреждения систем теплоснабжения и работа в экстренном режиме,

– отметил Константин Лопатин, директор СП «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

Он также добавил, что предприятие «Киевтеплоэнерго» выполнило перерасчет для 99% потребителей. Речь идет о более чем 1 миллионе квартир и, соответственно, об общей сумме скидки в более чем 720 миллионов гривен.