Счета за тепло в июне: почему киевляне получают дополнительные счета за отопление
В Киеве начали приходить счета за теплоснабжение в январе. Речь идет не о перерасчете и излишней оплате услуги, а наоборот – в «Киевтеплоэнерго» начислили суммы, даже превышающие суммы в зимних счетах.
Что известно о платежках за отопление для киевлян?
О том, почему киевляне получают счета за тепло в первый месяц лета, объяснили в КП «Киевтеплоэнерго».
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На странице коммунального предприятия 11 июня появилось сообщение о том, что в январе киевлянам начислили на 40% меньше платы за тепло. Связывают такие показатели с временным отсутствием услуги после российских обстрелов.
В то же время в комментариях киевляне пишут, что платили за услугу теплоснабжения в январе, а сейчас получают очередные платежки за тепло. Суммы разные. Однако в комментариях уверяют, что зимой платили за теплоснабжение в полном объеме. Поэтому, люди не понимают, почему сейчас должны платить дополнительно.
Комментарии киевлян по поводу счетов за тепло / Скриншоты из Facebook к посту «Киевтеплоэнерго»
В частности, ранее от поставщика поступали сообщения о перерасчете зимних счетов. Причиной было ненадлежащее предоставление услуг. То есть киевляне надеялись увидеть в следующих счетах переплату или меньшие начисления. Вместо этого получают суммы даже больше, чем зимние показатели. В комментариях пользователи также отмечали, что получают новые счета на суммы в 1300 – 1500 гривен.
Какова реакция «Киевтеплоэнерго»?
На эти жалобы ответили в «Киевтеплоэнерго». В комментарии предприятия говорится о том, что начисления за январь поступают только сейчас, потому что зимой из-за вражеских обстрелов и разрушения оборудования для этого потребовались дополнительные регулировки.
В то же время, согласно постановлению Кабмина №638, от июня 2026 года, появился отдельный алгоритм перерасчета. Поэтому киевляне получают дополнительные платежки за январь в июне.
В частности, в компании подчеркнули, что при расчетах учитывались корректирующие коэффициенты для домов, где в январе теплоноситель не работал на необходимом уровне.
Прошлый отопительный сезон – самым сложным за всю историю столицы. Киев подвергся крупнейшим массированным ракетным и дронным атакам на объекты критической инфраструктуры. В результате, серьезные повреждения систем теплоснабжения и работа в экстренном режиме,
– отметил Константин Лопатин, директор СП «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».
Он также добавил, что предприятие «Киевтеплоэнерго» выполнило перерасчет для 99% потребителей. Речь идет о более чем 1 миллионе квартир и, соответственно, об общей сумме скидки в более чем 720 миллионов гривен.
- Напомним, что в «Укрэнерго» предупредили украинцев о новых письмах, которые якобы рассылает компания. На самом деле это мошенники, которые просят перейти по ссылке или побуждают украинцев скачивать вложения.
- Известно, что темой письма является либо квитанция об оплате электроэнергии, либо график отключения электричества. В частности, в зону риска попадают пользователи с определенными доменами. Например, @i.ua, @ua.fm, @email.ua.