300 тысяч за газ: за что заставят платить украинцев

Сейчас в Украине продолжаются массовые проверки газовых счетчиков. В результате этой процедуры часто происходят доначисления. Фактически, это штрафы за нарушения.

Какие штрафы за неправильное использование газа надо платить?

Значительные суммы штрафов за неучтенный газ чаще всего возникают из-за ряда нарушений, сообщает юрист Михаил Вулах.

Читайте также Штрафы до 17 тысяч: владельцев электросчетчиков могут строго наказать

К таким нарушениям относятся:

поврежденная или замененная пломба;

установленные магниты;

признаки вмешательства в счетчик;

самовольное восстановление газоснабжения;

самовольная замена плиты или котла;

незарегистрированная врезка;

несоответствие данных в документах.

Михаил Вулах Юрист Газ рассчитывают так, будто оборудование работало непрерывно, круглосуточно, на максимальной мощности. Берут максимально возможную пропускную способность и умножают на количество дней – обычно за 6 – 12 месяцев, а при врезках могут считать до 2 лет или с момента покупки жилья. Именно поэтому суммы достигают 100 – 300 тысяч гривен.

Иногда при этой проверке могут возникнуть нарушения. Поэтому важно быть внимательным и фиксировать все детали.

Важно! Если вы покупаете жилье, стоит заблаговременно осуществить проверку газовых счетчиков, чтобы не нести ответственность как новый владелец. Расходы на такую внеочередную экспертизу покрываются инициатором, сообщают "Газсети".

Как правильно вести себя во время проверки счетчика?