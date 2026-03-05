Які штрафи за неправильне використання газу треба платити?
Значні суми штрафів за необлікований газ найчастіше виникають через низку порушень, повідомляє юрист Михайло Вулах.
До таких порушень належать:
- пошкоджена чи замінена пломба;
- встановлені магніти;
- ознаки втручання в лічильник;
- самовільне відновлення газопостачання;
- самовільна заміна плити чи котла;
- незареєстрована врізка;
- невідповідність даних у документах.
Газ розраховують так, ніби обладнання працювало безперервно, цілодобово, на максимальній потужності. Беруть максимально можливу пропускну здатність і множать на кількість днів – зазвичай за 6 – 12 місяців, а при врізках можуть рахувати до 2 років або з моменту купівлі житла. Саме тому суми сягають 100 – 300 тисяч гривень.
Інколи при цій перевірці можуть виникнути порушення. Тому важливо бути уважним і фіксувати всі деталі.
Важливо! Якщо ви купуєте житло, варто завчасно здійснити перевірку газових лічильників, аби не нести відповідальність як новий власник. Витрати на таку позачергову експертизу покриваються ініціатором, повідомляють "Газмережі".
Як правильно поводити себе під час перевірки лічильника?
Першочергово потрібно перевірити документи. Зокрема, посвідчення спеціалістів, наряд на перевірку.
Важливо фіксувати процес перевірки, а також зняти стан лічильника до та після. На відео варто проговорити дату / час здійснення процедури. При вилученні лічильника, вимагаєте спеціальне пакування – номерний пакет-сейф.
Аби убезпечити себе, краще завчасно легалізувати всі зміни. Наприклад, повідомити про заплановану заміну плити.