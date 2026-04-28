Украинцам необходимо установить второй счетчик электроэнергии: кому он нужен

В большинстве частных домов украинцев установлен один счетчик электроэнергии и этого вполне достаточно. Однако есть случаи, когда владелец обязан оборудовать второй прибор учета, чтобы не заработать штрафы.

Кто должен установить второй счетчик?

Энергетики отмечают, что одного прибора достаточно, если по одному адресу находится один дом, пишет Эксперт.

Можно не бояться штрафов, если один счетчик электроэнергии учитывает потребление света для бытовых нужд:

освещение;

отопление;

пользование бытовой техникой и т.д.

При этом не имеет значения, сколько сооружений находится на территории домохозяйства, если владелец пользуется электричеством только для себя. К счетчику можно подключать:

гараж;

летнюю кухню;

сарай;

Другие хозяйственные постройки.

Дополнительный прибор учета электроэнергии в обычном хозяйстве не требуется.

Но все меняется, как только хозяин начинает вести предпринимательскую деятельность. Тогда часть электричества идет уже не на бытовые нужды. Соответственно владелец обязан установить второй счетчик электроэнергии.

Речь идет о случаях, когда человек, например, открывает дома:

офис;

парикмахерскую;

маникюрный салон;

мастерскую или любой другой бизнес.

Дело в том, что тарифы для населения и бизнеса разнятся. Предприниматели обычно платят больше. Поэтому энергокомпании требуют учитывать потребленное электричество для бытовых и небытовых целей по-разному.

В противном случае можно нажить неприятности от органов контроля и заработать штраф.

Важно! Люди, работающие дистанционно за ноутбуком, могут не паниковать. Их это правило не касается. Работа по дому сама по себе не требует установки отдельного счетчика. Но если человек оборудует профессиональное оборудование или начнет производить из дома, тогда теряет статус бытового потребителя.

Для кого изменится тариф на электроэнергию в мае?

В то же время, для части украинцев тарифы на свет в мае изменятся., пишет Судебно-юридическая газета. Это касаются бытовых потребителей, которые используют электричество для отопления.

Дело в том, что владельцы электроотопления во время отопительного сезона могут платить по цене 2, 64 гривны за киловатт-час.

Однако льготный тариф имеет ограничения по объему потребления электроэнергии.– лимит составляет 2 тысячи киловатт-часов в месяц :

до этого предела потребители с электроотоплением платят 2, 64 гривны за киловатт;

после превышения нормы– 4, 32 гривны за киловатт-час.

И он заканчивается 1 мая, после чего все бытовые потребители должны платить по тарифу 4, 32 гривны за киловатт-час.

Как сэкономить на электроэнергии?

Украинцы, которые установят двухзонные счетчики, могут существенно снизить затраты. В ночной период электроэнергия учитывается по сниженному тарифу– 50% от базовой стоимости, что позволяет экономить на счетах при условии переноса части потребления на ночные часы:

за потребление с 7 до 23 часов– 4, 32 гривны и за киловатт-час;

за потребление с 23 до 7 часов– 2, 16 гривны за киловатт-час.

Вместе с тем передавать показатели счетчика электроэнергии требуется в четко определенный период В общей сложности на это отведено 5 дней.– два дня до завершения текущего месяца и длится еще три дня уже в следующем.