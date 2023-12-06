Проведение поверки счетчиков: кто обязан это сделать и зачем это нужно

Проверка счетчиков в Украине была приостановлена на время действия военного положения. Однако по новому постановлению правительства с июня в Украине возобновили поверки бытовых счетчиков электроэнергии, тепла, газа и воды.

Сейчас поверку счетчиков должны пройти все граждане, у которых настал этот срок. Выполнить эту процедуру нужно в течение трех месяцев после отопительного сезона.

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Если человек не помнит, когда последний раз была совершена поверка, специалисты отделов сами сконтактируют с потребителями и предупредят о демонтаже для поверки метрологических характеристик и последующем монтаже.

Кто может отложить поверку счетчиков

Исключение составляют граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, им можно не проходить поверку до конца военного положения и в течение трех месяцев после его завершения. Тем, кто живет на территории боевых действий, поверку можно отложить на 6 месяцев после отмены военного положения.

Как проходит поверка

Вся процедура может занять до 5 дней. Специалисты должны прийти, снять и заверить устройство.

Монтаж и демонтаж счетчика должен произойти в присутствии потребителя, а затем специалист должен составить соответствующий акт.

После поверки счетчик пломбируют, о чем составляют соответствующий акт, а потребителю обязательно отдают один экземпляр.

Кто оплачивает поверку счетчика:

Счетчики за газ и электричество обслуживает поставщик, поэтому ничего не нужно платить.

Счетчик на воду и тепло – если тариф не предусматривает процедуры, в этом случае платит потребитель.

Что будет, если нарушить правила

В соответствии с утвержденной методикой распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, не прошедшим проверку начисления будут производиться по нормативам потребления, установленным в Украине, а не по показам счетчика. А это в разы выше реально использованных ресурсов.

Поэтому пренебрегать этой процедурой нецелесообразно, в первую очередь, для самого потребителя.