Сколько нужно страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году
Источник:ПФУ
Страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, растет в Украине ежегодно в соответствии с реформой. Следовательно, люди, которые планируют выйти на пенсию в 2024 году, должны иметь в год больше стажа, чем в 2023 году.
Какой стаж нужно иметь
В 2023 году 60-летние украинцы могли выйти на отдых со стажем в 30 лет, а граждане старше 20 лет стажа могли стать пенсионерами в 63 года.
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Уже в 2024 году количество минимального стажа вырастет.
Теперь для выхода на пенсию необходимо:
- в 60 лет нужно иметь 31 год страхового стажа;
- в 63 года нужно иметь 21 год страхового стажа;
- в 65 лет необходимо иметь 15 лет страхового стажа.
Минимальный необходимый стаж – 15 лет. И если у человека не хватает трудового стажа, ему придется дождаться 65 лет для выхода на пенсию.Заметьте ! Это связано с тем, что с 2017 года требование стажа возрастает на 12 месяцев ежегодно. К примеру, в 2028 году украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет только при наличии не менее 35 лет страхового стажа.
Как получить дополнительный стаж
Чтобы получить дополнительный стаж, можно поступить в систему обязательного государственного пенсионного страхования по собственному желанию. Люди могут вносить страховые взносы не только за себя, но и в пользу других лиц.
Страховой стаж означает период, в течение которого работник или работодатель уплачивали страховые взносы. Минимальный обязательный взнос составляет 22% минимальной заработной платы.
Если нужно "докупить" стаж, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины. Этот договор можно заключить в электронной форме через веб-портал электронных услуг. Для подписания Договора можно использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП), Действие. Подпись или систему GOV.ID.
Расчет страхового стажа:
- Страховой взнос ЕСВ нужно умножить на коэффициент стоимости компенсации и на количество недостающих месяцев.
- За один год пенсии коэффициент – 2, за два года – 1,8, за три – 1,6 и т.д.
- Минимальный размер взноса за 1 месяц страхового стажа по договору о добровольном участии (при покупке страхового стажа) составляет 2860 гривен с 1 января и 2948 гривен с 1 октября.
- Если добавить, то за год сумма составит 34320 или 35376 гривен соответственно.
- Соответственно, если вы захотите приобрести 3 года стажа, то это обойдется в 100 тысяч гривен.