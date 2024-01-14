Сколько нужно страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году

Страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, растет в Украине ежегодно в соответствии с реформой. Следовательно, люди, которые планируют выйти на пенсию в 2024 году, должны иметь в год больше стажа, чем в 2023 году.

Какой стаж нужно иметь

В 2023 году 60-летние украинцы могли выйти на отдых со стажем в 30 лет, а граждане старше 20 лет стажа могли стать пенсионерами в 63 года.

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Уже в 2024 году количество минимального стажа вырастет.

Теперь для выхода на пенсию необходимо:

в 60 лет нужно иметь 31 год страхового стажа;

в 63 года нужно иметь 21 год страхового стажа;

в 65 лет необходимо иметь 15 лет страхового стажа.

Минимальный необходимый стаж – 15 лет. И если у человека не хватает трудового стажа, ему придется дождаться 65 лет для выхода на пенсию.

! Это связано с тем, что с 2017 года требование стажа возрастает на 12 месяцев ежегодно. К примеру, в 2028 году украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет только при наличии не менее 35 лет страхового стажа.

Как получить дополнительный стаж

Чтобы получить дополнительный стаж, можно поступить в систему обязательного государственного пенсионного страхования по собственному желанию. Люди могут вносить страховые взносы не только за себя, но и в пользу других лиц.

! Важным условием для осуществления добровольных платежей в пользу других лиц есть их регистрация в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования (РСО) и отсутствие пенсионного статуса.

Страховой стаж означает период, в течение которого работник или работодатель уплачивали страховые взносы. Минимальный обязательный взнос составляет 22% минимальной заработной платы.

Если нужно "докупить" стаж, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины. Этот договор можно заключить в электронной форме через веб-портал электронных услуг. Для подписания Договора можно использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП), Действие. Подпись или систему GOV.ID.

Расчет страхового стажа: