Який стаж потрібно мати

У 2023 році 60-річні українці могли вийти на відпочинок зі стажем у 30 років, а громадяни, які мали понад 20 років стажу, могли стати пенсіонерами в 63 роки.

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Вже у 2024 році кількість мінімального стажу зросте.

Тепер для виходу на пенсію необхідно:

  • у 60 років потрібно мати 31 рік страхового стажу;
  • у 63 роки потрібно мати 21 рік страхового стажу;
  • у 65 років потрібно мати 15 років страхового стажу.

Мінімальний необхідний стаж – 15 років. І якщо у людини не вистачає трудового стажу, їй доведеться дочекатися 65 років для виходу на пенсію.

Як отримати додатковий стаж

Щоб отримати додатковий стаж, можна вступити в систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за власним бажанням. Люди мають можливість вносити страхові внески не лише за себе, але й на користь інших осіб.

Страховий стаж означає період, протягом якого працівник або роботодавець сплачували страхові внески. Мінімальний обов'язковий внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Якщо потрібно "докупити" стаж, то необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України. Цей договір можна укласти в електронній формі через вебпортал електронних послуг. Для підписання Договору можна використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис, або систему GOV.ID.

Розрахунок страхового стажу:

  • Страховий внесок ЄСВ треба помножити на коефіцієнт вартості компенсації та на кількість місяців, яких не вистачає.
  • За один рік пенсії коефіцієнт — 2, за два роки — 1,8, за три — 1,6 тощо.
  • Мінімальний розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором про добровільну участь (за купівлі страхового стажу) становить 2 860 гривень з 1 січня та 2 948 гривень з 1 жовтня.
  • Якщо додати, то за рік сума складе 34 320 або 35 376 гривень відповідно.
  • Відповідно, якщо ви захочете придбати 3 роки стажу, то це коштуватиме 100 тисяч гривень.