Многие ошибаются: влияет ли декрет на будущую пенсию

Декретный отпуск не всегда означает "выпадение" лет из страхового стажа, однако именно в этом вопросе украинцы чаще всего ошибаются. А пенсионные "последствия" зависят от вида отпуска, его продолжительности и того, уплачивались ли за женщину страховые взносы.

Отпуск в связи с беременностью

Период отпуска по беременности и родам полностью засчитывается в страховой стаж, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Речь идет о:

126 календарных дней, а в случае осложненных родов или рождения двух и более детей – до 140 или 180 дней. Это время оплачивается за счет системы социального страхования, поэтому считается полноценным стажем независимо от того, в каком статусе работала женщина до декрета.

Так же не "сгорает" и отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но только при условии получения государственной помощи.

Справочно: Начиная с 2005 года, страховые взносы за таких лиц уплачиваются из госбюджета, а данные автоматически попадают в Реестр застрахованных лиц Пенсионного фонда.

Засчитают ли в стаж отпуск по уходу за ребенком от 3 до 6 лет?

Зато отпуск по уходу за ребенком от 3 до 6 лет уже имеет другие последствия. Он предоставляется без оплаты поэтому соответственно в страховой стаж не входит. Соответственно, засчитывается только в общий трудовой, отмечают на сайте Верховной Рады.

Важно! Исключения возможны только для отдельных периодов до 2001 года, которые подтверждаются дополнительно.

В то же время чтобы декретные месяцы были учтены правильно, Пенсионный фонд может требовать документы: свидетельство о рождении ребенка, справки из органов соцзащиты или данные из электронного реестра.

Именно эти нюансы и определяют, повлияет ли декрет положительно на будущую пенсию, или же создаст пробелы, о которых многие узнают слишком поздно.

