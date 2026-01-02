Политика "Сделано в Украине" улучшила экономику страны: Свириденко огласила цифры

В правительстве подвели итоги ключевых правительственных программ за 2025 год. В частности политика развития украинских производителей "Сделано в Украине" обеспечила ощутимый результат для экономики.

Как "Сделано в Украине" повлияло на экономику?

По расчетам Министерства экономики, в прошлом году эта политика обеспечила 0,95 процентного пункта роста ВВП, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Читайте также Средняя зарплата в Украине увеличилась: кому платят до 70 тысяч

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Еще в 2024 году мы определили перерабатывающую промышленность одним из приоритетов экономической политики. Наша задача – создать условия, при которых в Украине выгодно производить, инвестировать в производство и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Свириденко объяснили, что в правительстве объединили полтора десятка программ развития украинских производителей под единым зонтиком "Сделано в Украине". И эти решения работают: в 2025 году 72 тысячи украинских предприятий воспользовались государственной поддержкой.

В частности, за прошлый год произошли такие события:

бизнес привлек почти 29 тысяч доступных кредитов на 88 миллиардов гривен по программе 5 – 7 – 9%; сотни производителей имели заказы от государства и общин благодаря политике локализации в публичных закупках; 347 новых станков и производственных линий появились у украинских производителей благодаря грантам для перерабатывающих предприятий; в индустриальных парках на конец 2025 года построено или строится 37 заводов; начаты проекты со значительными инвестициями на 154 миллионов евро – в частности по запуску агроперерабатывающего предприятия в Черкасской области и рекреационного проекта в Закарпатье; аграрии обновили парк техники, приобретя 8460 единиц украинской продукции машиностроения на 5,7 миллиарда гривен благодаря программе частичной компенсации стоимости украинской сельской хозяйственной техники и оборудования; 7 600 семей приобрели жилье по программе доступной ипотеки еОселя; общины закупили 695 школьных автобусов украинского производства на 2,7 миллиарда гривен; 10 тысяч украинцев стали предпринимателями, получив микрогранты "Власна справа"; поддержано несырьевой экспорт объемом 10,5 миллиардов гривен.

Поддержка украинских производителей, кроме экономического роста, имеет также прямое влияние на доходы бюджета,

– отметила Юлия Свириденко.

Согласно ее словам, за 11 месяцев 2025 перерабатывающая промышленность обеспечила 17,9% налоговых поступлений сводного бюджета. И это больше всего среди всех секторов. И демонстрирует самые высокие темпы роста в абсолютных числах: плюс 69,2 миллиарда гривен к прошлому году.

В 2026 году продолжится реализация "Сделано в Украине", в частности дополнительно запустят страхование от военных рисков, расширят программу "Собственное Дело" и впервые предусмотрят небольшие средства на продвижение экспорта.

Заметьте! Все действующие ключевые программы будут продолжены – на это предусмотрено около 37 миллиардов гривен.

Напомним, что в Соединенных Штатах считают, что ВВП Украины может превзойти российский. Об этом заявлял Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Он пояснил: Вашингтон желает, чтобы после завершения войны экономика Украины "не только восстановилась, но и начала активно процветать". Но, по словам Марко Рубио, достичь этого можно, если делать "правильные вещи".

Тогда это позволит ВВП Украины через десять лет позволить ВВП Украины через десять лет российский ВВП.

Что еще следует знать об украинском ВВП?

Проект бюджета на 2026 год предусматривает, что ВВП Украины в размере 10,3 триллиона гривен. Это на 1,34 триллиона больше чем на 2025.

Ожидается, что реальный ВВП в 2026 году вырастет на 2,4%.