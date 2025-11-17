Не время для хаоса и эмоций: что будет с сегментом депозитов с 17 по 23 ноября

В тяжелых условиях люди склонны принимать более эмоциональные решения относительно свободных денег. В частности убеждать, как целесообразнее и выгоднее использовать средства, бесполезно.

Что будет происходить с депозитами с 17 по 23 ноября?

Вместе с тем, очень важно, чтобы в обществе было понимание альтернатив скупке валюты, рассказал для 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев.

Согласно его словам, НБУ поспособствовал хорошим условиям. Нацбанк сохранил те, что способствуют развитию именно гривневых инструментов сохранения и сбережения средств.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА

Во-первых, неизменная учетная ставка и другие монетарные инструменты с одной стороны поддерживают "вес" гривны, а с другой – позволяют банкам предложить самые высокие процентные ставки по депозитам, что иногда достигают 17,5% годовых. Во-вторых, стратегия НБУ на валютном рынке фактически исключает резкие курсовые изменения: она является сдерживающей, ведь благодаря валютным интервенциям удается “погасить” слишком высокий спрос на валюту.

Третий пункт: прогнозы и ожидания снижения инфляции в годовом измерении до 9,2 – 10%. Кроме того, есть вероятность, что до конца года (то есть совокупно за почти полтора месяца) в месячном измерении инфляция не превысит 1,5%.

В-четвертых, высокие ставки доходности гривневых депозитов устанавливаются на не очень длительные вклады (как, к примеру, депозит на 6 – 9 месяцев), что также является дополнительным фактором "свободы" для вкладчика, ведь его деньги "не прикованы навечно" к банку,

– пояснил эксперт.

Замотаев отметил, что в течение следующей недели общая картина не претерпит существенных изменений: средние ставки будут колебаться от 13% годовых до 14,5% годовых. Также у потенциальных вкладчиков есть вполне реальная возможность воспользоваться бонусными предложениями от банков, получив к базовым ставкам еще дополнительные 0,5 – 1 процентные пункты.

Важно! То есть новая пора испытаний не закрывает "окно возможностей" для тех украинцев, что решат разместить средства на гривневых депозитах и сохранить их покупательную способность. Но хаотичная скупка валюты обычно имеет обратный эффект, потому что при чрезмерном спросе курс продажи валюты растет и "покупать придется дорого".

Что еще следует знать о депозитах?