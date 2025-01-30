Какой будет ситуация в сегменте депозитов с 3 по 9 февраля

Новые учетная ставка и ставка по трехмесячным депозитным сертификатам фактически начали новый тренд. Он коснулся сегмента гривневых вкладов для физических лиц.

Что изменится относительно депозитов в Украине

Банкир Дмитрий Замотаев объяснил, что так банки пересматривают условия по вкладам, увеличивая их доходность, передает 24 канал.

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В то же время этот процесс может растянуться минимум на 2-3 недели. И в течение которых средние ставки будут выглядеть следующим образом:

ультракороткие вклады (сроком от 3 месяцев до 6 месяцев) – 11% годовых.

вклады на срок от 9 месяцев до 12 месяцев – 12% годовых.

долговременные депозиты на срок от 1 года и выше – 14% годовых.

Замотаев пояснил, что последние решения НБУ возвращают интерес банков к депозитам от 3 месяцев, которые можно размещать в депозитных сертификатах. Однако приоритет банков будет находиться в развитии долговременных вкладов.

На что могут рассчитывать потенциальные вкладчики

С одной стороны, доходность ультракоротких вкладов все еще не обещает вкладчику покрытия инфляции. А это значительно уменьшает интерес людей к таким вкладам. А с другой – долговременные депозиты позволяют банкам привлекать средства в развитие кредитных программ.

Для примера: более 80% вкладчиков “Глобус Банка” размещают средства на депозитах от 1 до 2,5 лет, 15% - на вкладах от 6 месяцев до 12 месяцев, и только 5% на сроки от 3 месяцев до 6 месяцев. При этом доля вкладов в иностранной валюте составляет лишь 1%. И мы ожидаем, что доля долговременных депозитов в дальнейшем будет расти,

– пояснил банкир.

Кроме того, размещение средств на срок от года позволит вкладчику "уберечься" от инфляции и в итоге получить пассивную прибыль в размере до 4%.

Как отметил Дмитрий Замотаев, здесь речь идет об озвученных прогнозах относительно того, что во втором полугодии темпы инфляции замедлятся до 7% год к году, а ситуация на валютном рынке будет контролируемой и неугрожающей. В частности ожидается, что вскоре комбанки могут предложить максимальные ставки до 16% годовых (на вклады продолжительностью 2,5 года).

Заметьте! То есть сейчас потенциальные вкладчики могут рассчитывать на предложения от банков по повышенным процентам по депозитам, что может стать для них хорошим стимулом размещать средства на депозитах, а не вкладывать их в иностранную валюту.