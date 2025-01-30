Що зміниться щодо депозитів в Україні

Банкір Дмитро Замотаєв пояснив, що так банки переглядають умови за вкладами, збільшуючи їх дохідність, передає 24 канал.

Читайте також В Україні спостерігається різке зниження курсу ключових валют

Водночас цей процес може розтягнутися щонайменше на 2-3 тижні. І впродовж яких середні ставки матимуть такий вигляд:

ультракороткі вклади (терміном від 3 місяців до 6 місяців) – 11% річних.

вклади на термін від 9 місяців до 12 місяців – 12% річних.

довготривалі депозити на термін від 1 року і вище – 14% річних.

Замотаєв пояснив, що останні рішення НБУ повертають інтерес банків до депозитів від 3 місяців, які можна розміщувати у депозитних сертифікатах. Проте пріоритет банків буде перебувати в розвитку довготривалих вкладів.

На що можуть розраховувати потенційні вкладники

З одного боку, дохідність ультракоротких вкладів все ще не обіцяє вкладнику покриття інфляції. А це значно зменшує цікавість людей до таких вкладів. А з іншого – довготривалі депозити дають змогу банкам залучати кошти в розвиток кредитних програм.

Для прикладу: понад 80% вкладників “Глобус Банку” розміщують кошти на депозитах від 1 до 2,5 років, 15% — на вкладах від 6 місяців до 12 місяців, і лише 5% на терміни від 3 місяців до 6 місяців. При цьому частка вкладів в іноземній валюті складає лише 1%. І ми очікуємо, що частка довготривалих депозитів надалі зростатиме,

– пояснив банкір.

Крім того, розміщення коштів на термін від року дасть змогу вкладнику "вберегтися" від інфляції та у підсумку отримати пасивний прибуток в розмірі до 4%.

Як зазначив Дмитро Замотаєв, тут йдеться про озвучені прогнози щодо того, що у другому півріччі темпи інфляції сповільняться до 7% рік до року, а ситуація на валютному ринку буде контрольованою та незагрозливою. Зокрема очікується, що невдовзі комбанки можуть запропонувати максимальні ставки до 16% річних (на вклади тривалістю 2,5 роки).

Зауважте! Тобто зараз потенційні вкладники можуть розраховувати на пропозиції від банків щодо підвищених відсотків за депозитами, що може стати для них хорошим стимулом розміщувати кошти на депозитах, а не вкладати їх в іноземну валюту.