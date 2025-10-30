Американский Сенат согласовал отмену глобальных пошлин Трампа для трех стран

В четверг, 30 октября, в Сенате США приняли решение об отмене масштабных пошлин для ЕС, Японии и Южной Кореи. Однако вопрос об окончательном снятии ограничений до сих пор остается открытым.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал The Hill.

Почему Вашингтон отменяет глобальные пошлины?

Как сообщает издание, решение приняли после того, как накануне Сенат поддержал аналогичную отмену пошлин для Канады и Бразилии.

Напомним, тогда в Сан-Паулу состоялись протесты из-за новых тарифов США на бразильские товары, которые достигали 50%.

Четверо сенаторов-республиканцев проголосовали вместе с демократами, одобрив двухпартийную резолюцию, которая отменяет повышенные торговые сборы для партнеров США.

Это уже второе рассмотрение вопроса. Аналогичное голосование в апреле завершилось ничейным результатом, и тогда решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса.

В то же время журналисты The Hill отмечают, что Палата представителей вряд ли поставит эту инициативу на голосование.

К слову, Трамп также объявил о снижении пошлин для Китая после встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее, заявив, что США уменьшат тарифы, введены из-за проблемы фентанила, на 10 пунктов.

Какие именно пошлины вводил американский лидер против стран мира?