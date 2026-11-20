ООО "Руш", владеющее популярной сетью магазинов EVA, сообщило об убытках в размере 579,7 миллиона гривен с начала 2026 года. Главной причиной стали последствия войны.

Какие убытки понес известный ритейлер

За аналогичный период прошлого года убытки составили всего 10,1 миллиона гривен, о чем свидетельствуют данные Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет "Интерфакс-Украина".

Львиная доля убытков – более 562 миллионов гривен – является прямым следствием нехватки и порчи товаров из-за боевых действий.

Важно! Враг целенаправленно наносит удары по логистике: только за девять месяцев ракеты и дроны полностью уничтожили или повредили три магазина в Днепре, Кривом Роге и Запорожье, а еще 13 торговых точек пришлось срочно закрыть и эвакуировать.

Наиболее сильный удар пришелся на систему доставки и онлайн-заказов. Из-за августовских и сентябрьских атак существенно пострадал распределительный центр в Броварах Киевской области, а складской комплекс под Одессой сгорел дотла.

Ритейлер пытается смягчить удар: склады были застрахованы от военных рисков, однако лимит выплат составляет всего 3 миллиона долларов, что покроет убытки лишь частично. В настоящее время компания уже арендовала новое помещение под Одессой и частично возобновила работу хаба в Броварах, чтобы вернуть привычную скорость доставки.

Напомним, что сортировочный центр сети магазинов EVA в Одессе был разрушен еще 13 августа. Он снабжал товарами магазины сразу в трех областях – Одесской, Николаевской и Херсонской. Сотрудники в результате атаки врага не пострадали.

В частности, компания сталкивается с трудностями на прифронтовых и деоккупированных территориях. Из-за угроз работу магазинов приходится приостанавливать или прекращать вовсе.