Сеть EVA понесла убытки: пострадали магазины в пяти регионах

За последние три месяца сеть магазинов EVA понесла серьезные потери из-за целенаправленных российских ударов по инфраструктуре. В частности, враг атаковал четыре распределительных центра компании в Броварах и Одессе.

Что произошло с логистикой и магазинами сети EVA

Два центра были полностью уничтожены, что пишет УРТЦ.

Помимо потери складов, компания сталкивается с огромными трудностями в прифронтовых и деоккупированных регионах. Из-за постоянной угрозы жизни сотрудников ритейлер вынужден регулярно приостанавливать работу или полностью закрывать торговые точки.

Под ударом оказались магазины в таких областях:

Донецкой; Днепропетровской; Запорожской; Сумской; Черниговской.

Мы не можем досконально знать ситуацию во всех 355 маленьких и больших городах Украины, где работаем. Где безопасно, а где опасно. Поэтому всегда повторяем: коллеги, если вы чувствуете опасность, мы никогда не будем возражать против того, чтобы закрыть магазин,

– подчеркнула Ольга Шевченко, генеральный директор компании "РУШ".

Из-за постоянной опасности общее количество работающих точек сети пока практически не увеличивается, хотя новые магазины продолжают открываться в более безопасных регионах.

Августовские разрушения складов также больно ударили по направлению электронной коммерции.

Еще летом EVA вышла на второе место на рынке e-commerce после компания Rozetka, но из-за уничтожения запасов утратила эти позиции.

Обратите внимание! Теперь клиенты могут столкнуться с изменениями в сроках доставки, ведь EVA полностью перестраивает цепочки поставок. Руководство создает новую систему логистики, которая включает изменение физического расположения складов и усиленную автоматизацию.

Напомним, в августе 2026 года Россия атаковала распределительный центр EVA в Броварах. На объекте вспыхнул пожар.

После российской атаки " сеть EVA" оперативно перестроила логистику, а поставки товаров начали координировать по новой схеме совместно с партнерами.