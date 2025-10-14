"Арктическая мечта" Путина разбилась о санкции: почему "буксует" Северный морской путь
- Россия не смогла вовремя построить необходимые танкеры для Северного морского пути из-за западных санкций, что привело к отложению планов до 2028 года.
- Из-за санкций и репутационных рисков Россия сталкивается с трудностями в использовании Арктического маршрута, поскольку даже "дружественные" партнеры отказываются от ее энергоносителей.
Россия не смогла уложиться в сроки запланированного строительства танкеров для Северного морского пути. Этот маршрут должен был стать главным судоходным маршрутом Путина в Арктике.
Почему Северный морской путь не работает?
Министерство транспорта России предложило отложить требование о транспортировке энергоносителей по этому пути только российскими танкерами до 2028 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Причина, по которой Кремль не хочет возить нефть, газ и уголь через Арктику, заключается в отсутствии необходимых для этого судов.
- Судостроительные компании России не успели вовремя построить ледоколы и танкеры из-за западных санкций.
- Для транспортировки необходимо 57 кораблей, а есть только 27.
Невыполнение планов превратило "арктическую мечту Путина" в финансовое бремя,
– отмечают в ЦПД.
За прошлый год по Северному морскому пути перевезли лишь 38 миллионов тонн грузов. Глава Кремля требовал вдвое больше – 80 миллионов тонн.
Дело в том, что строительство ледоколов и танкеров для перевозок в Арктике требует многомиллионных расходов. Однако еще больше необходимо на финансирование войны, поэтому на стратегических проектах приходится экономить.
Даже если бы флот был готов, вопрос – что этими судами возить? Из-за санкций и репутационных рисков от энергоносителей России постепенно отказываются даже "дружественные" партнеры. Война не только бьет по кошельку России, а лишает ее экономику будущего,
– отметили в ЦПД.
Важно! Заметим, что Путин давно заявил, что России нужен собственный торговый флот в Арктике. Правительство хочет расширить инфраструктуру портов в этом регионе и построить новые гавани. По данным ГУР, Кремль даже использовал так называемый "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт", чтобы активизировать там свое присутствие.
Какие страны интересуются Арктикой?
Россия продолжает активно заявлять о своих амбициях в Арктике. Несмотря на то, что Москва уже контролирует значительную часть региона, Кремль стремится расширить свое влияние и закрепить позиции на севере. Особое внимание российские власти уделяют архипелагу Шпицберген, который расположен в Северном Ледовитом океане и имеет стратегическое значение.
Свои интересы в Арктике имеют и Соединенные Штаты. Именно этим объясняется стремление президента Дональда Трампа когда-то "приобрести" Гренландию у Дании – этот шаг четко демонстрировал намерения Вашингтона усилить присутствие в регионе.
Не стоит в стороне и Китай. Еще с 2013 года Пекин участвует в работе Арктического совета, хотя формально не является арктическим государством. Это свидетельствует о растущем интересе Китая к региону, где сосредоточены огромные природные ресурсы и открываются новые торговые пути.