Россия не смогла уложиться в сроки запланированного строительства танкеров для Северного морского пути. Этот маршрут должен был стать главным судоходным маршрутом Путина в Арктике.

Почему Северный морской путь не работает?

Министерство транспорта России предложило отложить требование о транспортировке энергоносителей по этому пути только российскими танкерами до 2028 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Причина, по которой Кремль не хочет возить нефть, газ и уголь через Арктику, заключается в отсутствии необходимых для этого судов.

Судостроительные компании России не успели вовремя построить ледоколы и танкеры из-за западных санкций.

Для транспортировки необходимо 57 кораблей, а есть только 27.

Невыполнение планов превратило "арктическую мечту Путина" в финансовое бремя,

– отмечают в ЦПД.

За прошлый год по Северному морскому пути перевезли лишь 38 миллионов тонн грузов. Глава Кремля требовал вдвое больше – 80 миллионов тонн.

Дело в том, что строительство ледоколов и танкеров для перевозок в Арктике требует многомиллионных расходов. Однако еще больше необходимо на финансирование войны, поэтому на стратегических проектах приходится экономить.

Даже если бы флот был готов, вопрос – что этими судами возить? Из-за санкций и репутационных рисков от энергоносителей России постепенно отказываются даже "дружественные" партнеры. Война не только бьет по кошельку России, а лишает ее экономику будущего,

– отметили в ЦПД.

Важно! Заметим, что Путин давно заявил, что России нужен собственный торговый флот в Арктике. Правительство хочет расширить инфраструктуру портов в этом регионе и построить новые гавани. По данным ГУР, Кремль даже использовал так называемый "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт", чтобы активизировать там свое присутствие.

