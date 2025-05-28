Судьба "Северного потока-2": Мерц объяснил, что в дальнейшем будет с газопроводом

Германия планирует и в дальнейшем усиливать давление на Россию. В частности у Берлина стоит цель ослабить военную машину Москвы.

Мерц прокомментировал судьбу "Северного-потока-2"

Поэтому страна стремится сделать все для того, чтобы "Северный поток-2" никогда не заработал, пишет 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца.

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Мы будем усиливать давление на Россию. Мы это делаем для того, чтобы ослабить военную машину Москвы и чтобы проложить путь для переговоров. Я говорю это от имени Германии. В связи с этим мы сделаем все для того, чтобы "Северный поток-2" никогда не заработал,

– заявил Мерц 28 мая.

В то же время Зеленский поддержал эту инициативу и призвал других западных партнеров продолжать давить на Кремль санкциями. Он подчеркнул, что именно так Москва почувствует последствия своих позорных действий.

Нужно давление на Россию. Все формы давления, которые заставят их чувствовать последствия позорных действий,

– сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что поэтому стоит в дальнейшем увеличивать санкции против России. А Германия поддерживает Киев в этой работе.

Более того, канцлер Германии пообещал выделить "существенную часть" средств на финансирование спутников Starlink, которые нужны Украине для того, чтобы обеспечить бойцов Сил обороны быстрым и качественным интернетом.

Мы совместно думаем о будущем несмотря на войну. Поэтому мы будем общаться с представителями немецкого бизнеса об Украине и экономические шансы на будущее. Потенциал есть..

– отметил Мерц.

Согласно его словам, темы лежат на ладони. Речь идет об энергетике, инфраструктуру, строительство, сельское хозяйство, машиностроение, медтехнику и другие отрасли.

Заметьте! Немецкий чиновник заявил, что его страна хочет раскрыть этот потенциал совместно на основе партнерства.