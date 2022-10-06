В России заявили, что готовы поставлять газ в Европу по единой уцелевшей нити "Северного потока-2"

Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил о готовности страны поставлять газ в Европу по уцелевшей нити газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщают российские СМИ.

Россия готова поставлять газ через "Северный поток-2" Новак сообщил, что вторая нить "Северного потока-2" готова и построена. Так что агрессорка-россия может на короткий срок обеспечить Европу газом. Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот В случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами по ее сертификации и снятию ограничений, я думаю, что Россия в короткие сроки могла бы обеспечить соответствующие поставки этой нитью газопровода,

– рассказал он.

Также вице-премьер агрессорки пожаловался по поводу расследования инцидентов на "Северном потоке-2". Мол, к нему не были допущены ни оператор проекта Nord Stream, ни российские структуры, препятствующие объективному расследованию.

Что произошло на "Северном потоке-2"

В Балтийском море произошло несколько утечек российского газа из "Северных потоков". Одновременно 3 ветви газопровода получили повреждения и перестали функционировать.

На утечку газа на "Северном потоке" в твиттере отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, утечка газа – это российский акт агрессии в направлении ЕС. В планах Кремля вызвать панику перед зимой.

В Альянсе 29 сентября отреагировали на утечки газа на "Северных потоках". Государства-члены НАТО подчеркнули, что глубоко обеспокоены повреждениями газопроводов, так как утечки голубого топлива создали серьезные риски.

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России некуда сбывать газ

Андрей Закревский, эксперт по энергетике, в комментарии 24 канала ранее рассказывал, что добыча российского газа существенно упадет, ведь стране некуда его продавать, кроме Китая.

Андрей Закревский Эксперт по энергетике, председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" Все договоренности, как, например, с Италией или Венгрией, это последняя попытка России насытить своих агентов хоть какими-то деньгами. Также в России остался еще Турецкий поток. Но сами руководители этого потока ставят его на паузу потому, что они не прошли сертификацию.

Также он добавил, что если в 9-м пакете санкции введут запрет на химические удобрения и реагенты, то таким образом Россия сможет добывать лишь 320-350 миллиардов кубометров газа. Добыча упадет на 60%. Восстановить же его можно будет только через десятки лет.