В России заявили, что готовы поставлять газ в Европу по единой уцелевшей нити "Северного потока-2"

6 октября 2022 , 11:16
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Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил о готовности страны поставлять газ в Европу по уцелевшей нити газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщают российские СМИ.

Россия готова поставлять газ через "Северный поток-2"

Новак сообщил, что вторая нить "Северного потока-2" готова и построена. Так что агрессорка-россия может на короткий срок обеспечить Европу газом.

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В случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами по ее сертификации и снятию ограничений, я думаю, что Россия в короткие сроки могла бы обеспечить соответствующие поставки этой нитью газопровода,
– рассказал он.

Также вице-премьер агрессорки пожаловался по поводу расследования инцидентов на "Северном потоке-2". Мол, к нему не были допущены ни оператор проекта Nord Stream, ни российские структуры, препятствующие объективному расследованию.

Что произошло на "Северном потоке-2"

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России некуда сбывать газ

Андрей Закревский, эксперт по энергетике, в комментарии 24 канала ранее рассказывал, что добыча российского газа существенно упадет, ведь стране некуда его продавать, кроме Китая.

 

Андрей Закревский

Эксперт по энергетике, председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины"

Все договоренности, как, например, с Италией или Венгрией, это последняя попытка России насытить своих агентов хоть какими-то деньгами. Также в России остался еще Турецкий поток. Но сами руководители этого потока ставят его на паузу потому, что они не прошли сертификацию.

Также он добавил, что если в 9-м пакете санкции введут запрет на химические удобрения и реагенты, то таким образом Россия сможет добывать лишь 320-350 миллиардов кубометров газа. Добыча упадет на 60%. Восстановить же его можно будет только через десятки лет.

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Автор: Дар'я Вереньова