Сезон черешни начинается не так активно: почему ягода дешевле, чем в прошлом году

В этом сезоне украинской вишни на рынке заметно меньше, чем в прошлом году, однако цены пока остаются ниже. Эксперты объясняют, что делать окончательные прогнозы пока рано – ситуация может измениться после начала массовой уборки урожая.

Почему вишни на рынке стало меньше

В нынешнем сезоне предложение украинской вишни остается значительно меньшим, чем в этот же период прошлого года. Об этом сообщила эксперт по плодоовощному рынку "АПК-Информ" Ксения Гусева, передает AgroTimes.

По ее словам, в прошлом году в начале лета вишня уже массово продавалась на украинском рынке, тогда как в этом году активных поставок пока нет. Именно из-за ограниченного предложения специалисты воздерживаются от точных прогнозов относительно дальнейшей динамики цен.

Более точные оценки стоимости и хода сезона можно будет сделать только после начала активной уборки урожая и увеличения объемов продукции на рынке, – отмечает Ксения Гусева.

В то же время данные мониторинга EastFruit свидетельствуют, что на прошлой неделе производители предлагали вишню по 50–100 гривен за килограмм, что примерно на 40% дешевле, чем в тот же период 2025 года. Такая ситуация выглядит необычно: несмотря на меньший урожай, рынок пока не демонстрирует резкого роста цен.

Вопреки ожиданиям из-за весенних заморозков, черешня в Украине в этом сезоне стоит дешевле, чем год назад. Эксперты объясняют это неожиданной ситуацией на рынке, которая заставила импортеров пересмотреть свои расчеты.

Сколько стоит вишня в супермаркетах

В популярных украинских торговых сетях черешня сейчас продается по следующим ценам:

"Сильпо" – около 129 гривен за килограмм;

VARUS – примерно 139 гривен за килограмм;

NOVUS – от 145 гривен за килограмм;

Metro – около 134 гривен за килограмм.

Розничные цены заметно превышают оптовые, поскольку включают расходы на логистику, сортировку, хранение и торговую наценку. Кроме того, в супермаркетах часть продукции может быть импортной или проходить дополнительный отбор по качеству.

Дальнейшая динамика цен в значительной степени будет зависеть от того, насколько быстро на рынок поступят новые объемы украинской вишни. Если массовый сбор урожая активизируется в ближайшие недели, предложение вырастет, а цены могут оставаться стабильными или даже несколько снизиться.

Кстати, достаточный внутренний урожай яблок позволяет удерживать предложение на высоком уровне, что помогает избежать резкого роста цен для украинских потребителей даже при активных поставках за границу.