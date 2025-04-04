Шансы глобальной рецессии выросли на 20% из-за тарифов Трампа
- Шансы глобальной рецессии выросли до 60% из-за введенных Дональдом Трампом тарифов.
- J.P. Morgan прогнозирует два снижения ставки Федеральной резервной системой в 2023 году, тогда как инвесторы ожидают четыре снижения до 2025 года.
Риск рецессии в США и в мире в целом вырос с 40 до 60%. Такой скачок произошел на фоне масштабных взаимных тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом.
Шансы глобальной рецессии выросли до 60% из-за пошлин Трампа
Дональд Трамп ввел базовый тариф в размере 10% на все импортные товары в США и повышенные пошлины на импорт из десятков других стран, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Дестабилизирующая политика США признается самым большим риском для глобального прогноза в течение всего года,
– говорится в записке стратегов J.P. Morgan под руководством Брюса Касмана.
Они отметили, что торговая политика США стала менее благоприятной для бизнеса, чем ожидалось. А эффект от этого повышения налогов, вероятно, будет усилен из-за следующих факторов:
- ответных мер;
- падения деловых настроений в США;
- перебоев в цепочках поставок.
Другие брокерские компании Уолл-стрит, в частности Barclays и Deutsche Bank, также предупредили, что экономика США имеет повышенный риск войти в рецессию в этом году, если новые пошлины Трампа останутся в силе. Однако Касман ожидает, что влияние тарифов будет "умеренно сглажено" благодаря перспективе дальнейшего снижения процентных ставок в США.
Важно! J.P. Morgan подтвердила свой прогноз двух снижений ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в июне и сентябре этого года, тогда как инвесторы ожидают всего четыре снижения ставок в 2025 году, согласно данным LSEG.