Новые санкции против России под угрозой: кто в Европе начал их блокировать

Европейский Союз столкнулся с серьезными трудностями при согласовании нового пакета санкций против России. Сразу несколько стран требуют исключений или блокируют отдельные ограничения, ссылаясь на свои экономические интересы.

Почему новый пакет санкций ЕС оказался под угрозой

Европейский Союз не смог согласовать 21-й пакет санкций против России из-за возражений ряда государств-членов. Как сообщает Financial Times со ссылкой на пятерых дипломатов, участвующих в переговорах, Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия добиваются исключений из предложенных ограничений или блокируют отдельные положения.

Решения о санкциях в ЕС принимаются только при единодушной поддержке всех стран-членов. Именно поэтому в течение четырех дней послы государств так и не смогли достичь компромисса по новому пакету.

По словам собеседников издания, все больше правительств готовы поддерживать жесткую риторику в отношении России, однако не хотят одобрять меры, которые могут нанести экономический ущерб их бизнесу. Один из дипломатов отметил, что "моральный императив" в ходе переговоров постепенно теряет свою силу, уступая место прагматическим экономическим интересам.

Какие разногласия возникли между странами ЕС

Новый пакет санкций предусматривает дополнительные ограничения в отношении российского экспорта, финансовой системы и механизма сохранения предельной цены на российскую нефть. Именно эти положения вызвали наибольшее сопротивление со стороны отдельных государств.

В частности, Португалия и Германия выступают за исключение из санкций запрета на закупку российской рыбы, аргументируя это необходимостью поддержки собственной рыбоперерабатывающей отрасли. Франция и Италия стремятся смягчить ограничения на выдачу виз ЕС российским военным, участвовавшим в войне против Украины. В то же время Австрия вновь настаивает на размораживании около 2 миллиардов евро российских активов для компенсации убытков Raiffeisen Bank.

Один из дипломатов назвал ситуацию "серьезным кризисом" санкционной политики Евросоюза. По его словам, если каждая страна будет требовать для себя исключений, то будущие санкционные пакеты рискуют утратить свою эффективность. Собеседники Financial Times также отмечают, что масштабы нежелания поддерживать новые ограничения являются беспрецедентными, а часть правительств уже не воспринимает Россию как непосредственную угрозу собственной безопасности.

Между тем в пятницу, 17 июля, Совет ЕС принял решение ввести ограничительные меры в отношении одного физического лица и пяти юридических лиц. Все они являются частью российского военно-промышленного комплекса и причастны к производству беспилотников.