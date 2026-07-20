Чому новий пакет санкцій ЄС опинився під загрозою

Європейський Союз не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії через заперечення низки держав-членів. Як повідомляє Financial Times із посиланням на п'ятьох дипломатів, які беруть участь у переговорах, Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія домагаються винятків із запропонованих обмежень або блокують окремі положення.

Санкційні рішення в ЄС ухвалюються лише за одностайної підтримки всіх країн-членів. Саме тому протягом чотирьох днів посли держав так і не змогли досягти компромісу щодо нового пакета.

За словами співрозмовників видання, дедалі більше урядів готові підтримувати жорстку риторику щодо Росії, однак не хочуть схвалювати заходи, які можуть завдати економічних збитків їхньому бізнесу. Один із дипломатів зазначив, що "моральний імператив" під час переговорів поступово втрачає свою силу, поступаючись прагматичним економічним інтересам.

Які суперечки виникли між країнами ЄС

Новий пакет санкцій передбачає додаткові обмеження щодо російського експорту, фінансової системи та механізму збереження граничної ціни на російську нафту. Саме ці положення викликали найбільший спротив окремих держав.

Зокрема, Португалія та Німеччина виступають за виключення із санкцій заборони на закупівлю російської риби, аргументуючи це необхідністю підтримки власної рибопереробної галузі. Франція та Італія прагнуть пом'якшити обмеження щодо видачі віз ЄС російським військовим, які брали участь у війні проти України. Водночас Австрія знову наполягає на розмороженні близько 2 мільярдів євро російських активів для компенсації втрат Raiffeisen Bank.

Один із дипломатів назвав ситуацію "серйозною кризою" санкційної політики Євросоюзу. За його словами, якщо кожна країна вимагатиме для себе винятків, то майбутні санкційні пакети ризикують втратити свою ефективність. Співрозмовники Financial Times також зазначають, що масштаби небажання підтримувати нові обмеження є безпрецедентними, а частина урядів уже не сприймає Росію як безпосередню загрозу власній безпеці.

Тим часом у п'ятницю, 17 липня, Рада ЄС ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо однієї фізичної особи та п'яти юридичних осіб. Усі вони є частиною російського військово-промислового комплексу та причетні до виробництва безпілотників.