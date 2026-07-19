Співрозмовники Financial Times попереджають, що така тенденція може суттєво послабити ефективність майбутніх санкційних пакетів.

Чому країни ЄС блокують нові санкції проти Росії?

Уряди країн ЄС дедалі менш охоче підтримують рішення, які можуть негативно позначитися на діяльності великих національних компаній.

За столом переговорів моральний імператив працює дедалі менше,

– цитує видання одного зі співрозмовників.

Водночас, за його словами, хоча офіційна риторика європейських столиць залишається жорсткою щодо Росії, на практиці дедалі частіше переважають економічні інтереси.

Найбільші дискусії виникли навколо окремих галузевих обмежень. Греція відмовляється підтримати новий пакет санкцій без винятку для перевезення російського скрапленого природного газу до третіх країн. Таку позицію пов'язують із діяльністю грецької судноплавної компанії Dynagas, яка після початку повномасштабної війни перевезла понад 30 мільйонів тонн російського СПГ.

Своєю чергою Німеччина та Португалія виступають проти заборони закупівлі російської риби, пояснюючи це потребами власної рибопереробної промисловості. Франція та Італія прагнуть пом'якшити положення щодо заборони видавати візи ЄС російським військовим, які брали участь у війні проти України.

Австрія ж вкотре домагається розмороження близько 2 мільярдів євро російських активів, щоб компенсувати втрати банку Raiffeisen.

За словами джерел видання, кількість вимог щодо винятків стала безпрецедентною.

Це велика криза для всього санкційного підходу. Якщо всі вимагатимуть винятків і лазівок, то наприкінці процесу кожен пакет санкцій буде просто порожньою коробкою,

– заявив співрозмовник Financial Times.

Для запровадження нових санкцій проти Росії необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів Європейського Союзу. Саме тому навіть заперечення однієї країни може суттєво змінити остаточний зміст санкційного пакета або затягнути його ухвалення.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що готовий підтримати законопроєкт про нові санкції проти Росії, який зараз розглядає Конгрес. Однак вважає за необхідне доповнити її санкціями щодо Ірану. За словами Трампа, саме такого підходу дотримувався один з авторів законопроєкту – сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Водночас це вже не перша подібна заява президента США. Раніше він також закликав республіканців поширити дію законопроєкту на Іран та підтримуване ним ліванське угруповання "Хезболла".

Законопроєкт передбачає новий пакет економічних обмежень, спрямованих на скорочення доходів Росії, які Кремль використовує для фінансування війни проти України. Документ також містить положення про запровадження додаткових мит і санкційних механізмів, покликаних посилити економічний тиск на Росію та її торгівельних партнерів.

Одним із головних авторів законопроєкту був сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який помер 11 липня. Над документом він працював спільно із сенатором-демократом Річардом Блюменталем.