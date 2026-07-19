Американський лідер вкотре повторив, що до законопроєкту треба додати також санкції і проти Ірану. Про це йдеться у його черговому пості в соцмережі Truth Social за 19 липня.

Чи підтримає Трамп "пекельні" санкції проти Росії?

Це те, що хотів зробити Ліндсі, і так і мало статися,

– наголосив Трамп.

Раніше президент США вже закликав республіканців додати до законопроєкту санкції проти Ірану та проіранського ліванського угруповання "Хезболла".

Нагадаємо, що 14 липня група сенаторів-республіканців і демократів внесла до Конгресу США оновлений законопроєкт "Закон про санкції проти Росії 2026 року".

Документ передбачає нові санкції та мита, покликані скоротити доходи Росії, які вона використовує для ведення війни проти України.

Одним із авторів законопроєкту був сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який помер 11 липня. Він розробив документ разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

Грем також був відомий жорсткою позицією щодо Ірану, але не заявляв про намір поширити цей законопроєкт на Тегеран.

За день до смерті Грем повідомив, що текст законопроєкту погоджено з Білим домом. Це також підтвердили інші сенатори.

Після його смерті оприлюднили оновлену версію документа, яку підтримали вже понад 60 сенаторів від обох партій.

Нова редакція стала дещо м'якшою. Якщо раніше пропонувалося запровадити 500-відсоткові мита для країн, що купують російську нафту та газ, то тепер ідеться про 100-відсоткові мита щодо п'яти найбільших імпортерів із низкою винятків. Водночас законопроєкт і надалі передбачає жорсткі обмеження проти Росії.