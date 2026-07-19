Американский лидер в очередной раз повторил, что в законопроект необходимо включить также санкции против Ирана. Об этом говорится в его очередном посте в социальной сети Truth Social от 19 июля.

Поддержит ли Трамп "адские" санкции против России?

Это то, что хотел сделать Линдси, и так и должно было произойти,

– подчеркнул Трамп.

Ранее президент США уже призвал республиканцев включить в законопроект санкции против Ирана и проиранской ливанской группировки "Хезболла".

Напомним, что 14 июля группа сенаторов-республиканцев и демократов внесла в Конгресс США обновленный законопроект "Закон о санкциях против России 2026 года".

Документ предусматривает новые санкции и пошлины, призванные сократить доходы России, которые она использует для ведения войны против Украины.

Одним из авторов законопроекта был сенатор-республиканец Линдси Грэм, скончавшийся 11 июля. Он разработал документ совместно с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Грэм также был известен жесткой позицией в отношении Ирана, но не заявлял о намерении распространить этот законопроект на Тегеран.

За день до смерти Грэм сообщил, что текст законопроекта согласован с Белым домом. Это также подтвердили другие сенаторы.

После его смерти была обнародована обновленная версия документа, которую поддержали уже более 60 сенаторов от обеих партий.

Новая редакция стала несколько мягче. Если ранее предлагалось ввести 500-процентные пошлины для стран, закупающих российскую нефть и газ, то теперь речь идет о 100-процентных пошлинах в отношении пяти крупнейших импортеров с рядом исключений. В то же время законопроект по-прежнему предусматривает жесткие ограничения в отношении России.