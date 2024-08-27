Нет источников, чтобы покрыть расходы: Шмыгаль рассказал, какой дефицит бюджета в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что общий дефицит бюджета на следующий год составляет 35 миллиардов долларов. Правительство уже нашло источники для покрытия 20 миллиардов.

Как покрыть дефицит бюджета

Сейчас нет источников, которые могли бы покрыть еще 15 миллиардов долларов дефицита. По словам премьер-министра, в этом году дефицит бюджета составляет 38 миллиардов долларов.

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Часть дефицита в следующем году удастся покрыть за счет международной программы Ukraine Facility и поддержки Международного валютного фонда.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины У нас остаются эти 15 миллиардов, пока не покрыты договорами с партнерами. Поэтому мы понимаем, что придется искать или во внутренних источниках, или в конфискованных из российских активов 50 миллиардов долларов, или доработать наши шаги с партнерами, чтобы нас поддержали в этой сумме.

Между тем спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что парламент и правительство обсуждают возможные дополнительные поступления в бюджет, и подчеркнул, что "будут приняты тяжелые решения".