Чем грозит неуплата коммуналки в Украине: объясняет юрист

Многих украинцев интересует, могут ли в условиях войны начислять штрафы за неуплату коммуналки. Более того, грозит ли потребителям в таком случае полное прекращение поставок ЖКУ, читайте далее.

Чем грозит неуплата коммуналки

Юрист Анастасия Цыбулько в разговоре с 24 Каналом сообщила, что сейчас поставщики могут начислять штрафы за неуплату коммунальных услуг, а также имеют право прекратить поставки коммунальных услуг при наличии любого долга.

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Однако при условии предупреждения потребителя не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отключения.

Анастасия Цыбулько Юрист Gracers Law Firm Хотя звучали различные заявления как от Министерства энергетики, так от Украинского института будущего по минимальному размеру долга, однако, опять же подчеркиваю, что никакой минимальной суммы долга не установлено в законодательстве, поэтому фактически получается такая ситуация, что поставщик коммунальных услуг по своему усмотрению решает, когда прекратить поставки услуг.

Однако как отмечает юрист, запрет на отключение коммунальных услуг, начисления штрафов и пени сейчас сохраняется только на временно оккупированных территориях и там, где ведутся активные боевые действия.

Могут ли подать в суд за долги

В конце декабря 2023 года, Кабинет министров Украины отменил запрет на: прекращение жилищно-коммунальных услуг; начисление и взыскание неустойки, штрафов, пени; взыскание задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты.

К тому же сейчас поставщики имеют право взыскать задолженность с потребителя в судебном порядке, если лицо отказывается платить задолженность добровольно или заключить договор реструктуризации.

Сейчас восстановлен процесс взыскания долгов через суд, как это происходило до полномасштабного вторжения, учитывая четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности,

– объяснила юрист.

Может ли суд "списать" задолженность? Суд может списать долги могут тем, кто имеет задолженность сроком более 3 лет; получил долги предыдущих владельцев жилья; имеет долг не в соответствии с площадью жилья; признан в судебном порядке банкротом.

Цыбулько напоминает, что в случае, когда у лица нет возможности сразу оплатить задолженность – она может подать поставщику услуг заявление о реструктуризации долга. Такое погашение можно растянуть на срок до 60 месяцев, в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан.