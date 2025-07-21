Работодателей могут начать штрафовать – в Раду подали новый законопроект
- В Украине могут начать штрафовать работодателей работодателей за неформальные трудовые отношения, если суд докажет их наличие.
- Проект закона №13507 предлагает законодательно ввести четкие признаки трудовых отношений и обязанность обращаться в суд для переквалификации правоотношений.
В Украине могут начать штрафовать работодателей. Это возможно, если суд докажет факт неформальных трудовых отношений.
Почему работодателей могут начать штрафовать?
Проблема заключается в том, что в Украине определение признаков трудовых отношений на уровне закона пока отсутствует, пишет 24 Канал со ссылкой на проект закона №13507.
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Однако это не означает, что их не существует в принципе. Такие признаки разработаны доктринально, а также судебной практикой. В то же время многочисленные злоупотребления и произвольная трактовка содержания таких признаков побуждает закрепить их на законодательном уровне,
– говорится в пояснительной записке.
В частности проектом акта предлагается:
- законодательное введение четких признаков трудовых отношений;
- установление обязанности контролирующих органов и всех субъектов правоотношений обращаться в суд для переквалификации правоотношений;
- закрепление положения о том, что действие Кодекса и законодательства о труде не распространяется на отношения между собственником предприятия и физическим лицом – предпринимателем, если работы/услуги не признаны судом такими, что выполнены в рамках трудовых отношений.
Отмечается, что реализация проекта окажет положительное влияние на рынок труда. В частности работодатели получат возможность:
- более эффективно осуществлять кадровую политику;
- минимизировать бюрократические препятствия связанные с организацией трудовых отношений;
- минимизировать риски штрафных санкций.
Важно! Реализация проекта обеспечит эффективное правовое регулирование трудовых правоотношений.
Какие существуют признаки трудовых отношений?
Согласно проекту, работы или услуги суд может признать такими, предоставленные в рамках трудовых отношений, если будет установлено одновременно семь и более признаков наличия трудовых отношений:
- личное выполнение лицом работы/оказание услуг по конкретной квалификации, профессии, должности, без возможности поручения выполнения этой работы/оказания услуг третьим лицам или найма работников;
- выполнение работ/оказание услуг по непосредственному поручению и под неограниченным по форме и времени контролем лица, в интересах которого выполняются работы/оказываются услуги;
- установление лицом, в интересах которого выполняется работа/предоставляются услуги, продолжительности рабочего времени, времени отдыха, графика работы, должностных инструкций других, правил внутреннего трудового распорядка и подчинения, с одновременным обязательством исполнителя работ/предоставителя услуг выполнять приказы в пределах своих профессиональных обязанностей;
- исполнитель работы/предоставитель услуг интегрирован в производственный процесс и служебную иерархию (имеет подчиненных, право голоса на служебных совещаниях и т.д.);
- систематическая (с заранее установленной периодичностью на неопределенный срок или с пролонгацией) выплата лицу, выполняющему работу/предоставляющему услуги, вознаграждения в денежной и/или натуральной форме независимо от результата, что составляет не менее 80% его общего совокупного дохода за 24-месячный период, если такие выплаты получены от одного лица, в интересах которого выполняются работы/предоставляются услуги;
- прямая целевая компенсация лицом, в интересах которого выполняются работы/предоставляются услуги, производственных расходов исполнителя работ/предоставителя услуг;
- фактическое получение лицом, выполняющим работу/предоставляющим услуги, оплачиваемых отпусков и других социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных настоящим Кодексом;
- организация условий труда, в частности, предоставление средств производства обеспечивается только лицом, в интересах которого выполняется работа/предоставляются услуги.
Обратите внимание! Также в этот список входит финансирование обучения исполнителя работы/предоставителя услуг за счет лица, в интересах которого выполняется работа/предоставляются услуги.