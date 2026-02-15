По кошельку ударит больно: в Украине готовят новые правила и штрафы для таксистов

Украинских таксистов ждут новые требования, а за их нарушение немалые штрафы. Правительство планирует усовершенствовать действующее законодательство, чтобы легализовать рынок автоуслуг.

Какие штрафы готовят для таксистов?

Для этого собираются внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Они будут касаться перевозок пассажиров на такси или легковыми автомобилями на заказ, сообщает Министерство развития общин и территорий.

Новый законопроект призван сформировать систему ответственности для водителей, которые предоставляют услуги такси. Это поможет:

вывести рынок "из тени";

повысить безопасность пассажирских перевозок;

обеспечить равные условия для работы всех участников рынка.

Поэтому в Минразвития предлагают штрафовать водителей такси за нарушение правил перевозки:

за работу без регистрации или вне официальных заказов – 1 700 гривен штрафа;

штрафа; за использование приложений для перевозок, не зарегистрированных в государственном реестре – 8 500 гривен штрафа;

за перевозку пассажиров без технического осмотра автомобиля или таксометра – 8 500 гривен штрафа;

штрафа; за другие нарушения правил предоставления автоуслуг пассажирам – тоже 8 500 гривен штрафа.

В законопроекте отмечается, что самозанятый таксист имеет право брать заказ только на цифровой платформе, а не "от бордюра".

Важно! Вместе с тем министерство хочет отменить устаревшие нормы, которые усложняли жизнь таксистам. Речь, в частности, идет о бумажных дорожных листах и прохождении медицинского осмотра каждой смены, за что предусмотрены штрафы.

Кто сможет работать таксистом?

Новые правила содержат также четкие требования к водителю, который хочет работать в такси или на легковом автомобиле для перевозки пассажиров, пишет "Судебно-юридическая газета":

ему должно быть не менее 20 лет;

должен иметь водительское удостоверение категории "В", которое действительно более 2 лет;

ежегодно необходимо проходить медицинский осмотр и получать справку установленного образца;

не должен привлекаться к ответственности за нарушение правил дорожного движения более 5 лет до того, как получил сертификат водителя;

не может иметь судимостей за уголовные правонарушения, которые не сняты или не погашены по закону.

При этом перевозить пассажиров на такси или легковом автомобиле на заказ смогут только те, кто получил сертификат водителя. Это электронный документ, который дает право на такую деятельность.

Такой сертификат выдается на 2 года и стоит один прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установлен на день выдачи документа (в 2026 году это 3 328 гривен).

Обратите внимание! В салоне такси во время поездок обязательно должен быть уникальный QR-код или штрих-код, по которому пассажир сможет узнать информацию о водителе и его автомобиль в Едином комплексе информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте.

