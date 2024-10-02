Придется отдать до 500 тысяч гривен: за что могут штрафовать потребителей газ
Источник:Днепровский филиал "Газосети"
Украинцам, которые потребляют газ, грозят значительные штрафы. Компания "Газсети" регулярно проводит проверки пользователей газа. Если будет выявлен несанкционированный отбор голубого топлива, потребителям придется заплатить большие штрафы.
За какие нарушения штрафуют газовики
В "Газсети" сообщили, что только с начала 2024 года в Днепре и Днепровском районе было зафиксировано более 360 случаев несанкционированного отбора природного газа на общую сумму более 3,2 миллиона гривен. Впрочем, в масштабах страны эти цифры значительно больше.
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Основные нарушения включают:
- незаконные врезки в газопроводы;
- вмешательство в работу газовых счетчиков с целью изменения показателей;
- самовольное восстановление газоснабжения.
Обратите внимание! В случае выявления таких нарушений потребитель может быть оштрафован на сумму от 3300 до 50 тысяч гривен. Если потребитель отказывается от уплаты, штраф взимается через суд, и дополнительно придется покрыть судебный сбор.
Более того, в компании также предупреждают, что такие нарушения представляют серьезную опасность для жизни и здоровья. В местах несанкционированных врезок в газопроводы могут возникать утечки газа, что грозит авариями и даже фатальными последствиями.