Для тех, кто имеет счетчик электроэнергии: украинцам озвучили предупреждение о штрафах

Украинцев предупредили о важном правиле. Если его не соблюдать, то можно получить штраф. Речь идет о пользовании электрическим счетчиком.

Какие штрафы могут получить украинцы

Дело в том, что его можно использовать только при наличии специальной пломбы, о чем пишет облэнерго.

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Согласно действующим Правилам розничного рынка электрической энергии ответственность за сохранность приборов учета, в частности пломб на них – несет потребитель.

А ответственность уже за сохранность поквартирных приборов учета, установленных на лестничных клетках, и пломб на них несет владелец дома или организация, в ведении которой находится дом.

В частности, украинцы рискуют получить штраф, если пломбу повредили намеренно. Также заплатить деньги придется, если повреждение произошло случайно, но энергоснабжающую компанию не уведомили о таких событиях.

Административный штраф составляет:

для физических лиц – от 1 700 до 3 400 гривен; для предпринимателей – от 8 500 до 17 тысяч гривен.

Важно! Если поставщик докажет, что пломбу сорвали намеренно для того, чтобы "фиксировать" показатели, то это квалифицируется как кража электроэнергии.

Какие есть еще актуальные новости по счетчикам

Украинцы должны проходить поверку счетчиков воды. Законодательство обязывает проводить ее раз в четыре года или после ремонта прибора.

Если не пройти поверку вовремя, то показания счетчика могут потерять статус официальных. Таким образом, начисления платы будет определяться в соответствии с действующими правилами и условиями договора.

В частности, в апреле Кабинет Министров унифицировал правила поверки счетчиков. Это касается счетчиков газа, воды и света.