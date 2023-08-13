Украинцы массово получают штрафы: почему нужно подавать правильные показатели счетчика

В интернете можно найти очень много лайфхаков как меньше платить за коммунальные. Среди представленных способов есть и незаконные, за которые украинцы начали массово получать штрафы.

За что украинцы получают штрафы

Новая проверка газовых счетчиков показала, что значительное количество украинцев недобросовестно относится к передаче показателей. Так, в Ровенской области штраф получили уже 58 граждан. Самым распространенным способом снизить значение счетчика, оказался – скручивание.

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Рабочие Ровногаза объяснили, что любой специалист сразу увидит были ли проведены какие-либо махинации с устройством.

После того, как эксперт заметил нарушение, составляется акт с фиксацией всех обстоятельств. Счетчик снимается и передается в обязательную экспертизу.

Размер штрафа определяется индивидуально по формуле, между собой прилагаются:

Ущерб, который потребитель нанес устройству и компании. Расходы газа, которые из-за махинации не учитывались.

Конечную сумму штрафа утверждает специальная комиссия.

Потребитель-нарушитель вынужден уплатить стоимость услуг поверки, новый счетчик и возместить нанесенный ущерб, поэтому потратит гораздо больше, чем незаконно "сэкономил"

– объясняют в Ровногаге

Какие тарифы на газ в Украине сейчас

Что согласно правилам эксплуатации счетчика ответственность за устройство несет именно потребитель. При возникновении каких-либо проблем обращайтесь к оператору ГРМ.

В Украине несколько поставщиков газа. Размер тарифа любая компания определяет самостоятельно.

Повышения оплаты за газ пока не планируется. Регуляторы пообещали не увеличивать тариф, учитывая сложную экономическую ситуацию.

Как правильно снять показатели счетчика

Действительно, рабочий способ сэкономить на коммунальных услугах – правильно фиксировать показатели счетчика. Для этого запишите цифры, без учета нулей в начале, значений определенных красным цветом или после запятой.

Подавать показатели нужно с 1 по 5 число ежемесячно.