В торговых войнах нет победителей: Си Цзиньпин прокомментировал соглашение с США
- Си Цзиньпин прокомментировал договоренность между Китаем и США о временном снижении пошлин на 115%.
- Лидер Китая заявил, что торговые конфликты не приносят выгоды ни одной из сторон.
Лидер Китая Си Цзиньпин прокомментировал достижение договоренности между Китаем и США о временном снижении пошлин на 115%. Он заявил, что торговые конфликты не приносят выгоды ни одной из сторон.
Соглашение между США и Китаем
Об этом китайский лидер заявил в Пекине во время форума Китая и стран Латинской Америки и Карибского бассейна, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.
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Си Цзиньпин отметил, что политика давления или доминирования только изолирует государство, которое ее применяет. Он подчеркнул, что только через сотрудничество и единство страны могут сохранить мир, стабильность и способствовать глобальному развитию.
Кстати! Это было первое выступление Си Цзиньпина на форуме сотрудничества с Латинской Америкой и Карибским бассейном с 2015 года. Мероприятие объединяет более 30 стран и направлено на развитие политических, экономических, культурных и других форм партнерства между Китаем и регионом.
Что известно о соглашении
США и Китай договорились временно снизить взаимные пошлины на 90 дней, чтобы уменьшить торговое напряжение. Согласно договоренности, американские тарифы на китайские товары снизятся с 145% до 30%, а китайские – со 125% до 10%.
Этот шаг должен стабилизировать глобальные рынки – сразу после новости биржевые индексы в США, Азии и Европе пошли вверх.
Заметьте! Соглашение не является окончательным решением торгового конфликта, но считается сигналом к возможному налаживанию сотрудничества между странами.