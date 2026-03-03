Владельцам газовых плит нужно установить важный прибор: сколько он стоит

Украинцы, которые постоянно пользуются дома газовыми плитами, должны соблюдать обязательные правила безопасности. Ведь ежегодно Минздрав фиксирует сотни случаев отравлений природным газом, среди которых случаются и смертельные.

Зачем нужен сигнализатор газа?

Спасти деньги и жизнь поможет один небольшой, но важный прибор. Речь идет о сигнализаторе газа, который звуковыми сигналами предупреждает об опасной концентрации его в воздухе, говорят в Нафтогазе.

Смотрите также К людям, которые имеют газовый котел, обратились с советом – как сэкономить на счетах

Дело в том, что угарный газ очень опасен для здоровья человека, но почти неуловим. В то же время сигнализатор проводит постоянный анализ воздуха. Поэтому, когда содержание природного газа становится опасным для жизни человека, он предупреждает об опасности.

В компании отмечают, что последствия отравления газом для здоровья не стоит недооценивать:

на начальной стадии ощущается тошнота и головная боль;

дальше кружится голова и наступает общая слабость;

а в критическом состоянии человек теряет сознание и может умереть, если его вовремя не спасти.

Специалисты советуют немедленно перекрыть вентили на газоснабжающих трубах, если чувствуются эти симптомы. Также нужно открыть все окна в доме, чтобы проветрить помещение.

Не трогайте электроприборы, ведь любое действие с ними может стать причиной появления искры, что приведет к взрыву. Выйдите из дома на улицу и вызовите ГСЧС по номеру 112 или 101,

– советуют в Нафтогазе.

Важно! Если кто-то из жителей дома пострадал от отравления газом, его необходимо вынести на улицу и положить на землю, подложив под голову подушку. Затем следует обязательно вызвать "скорую".

Какая цена сигнализатора газа?

Сигнализатор поможет избежать всех этих неприятностей. Тем более, что современные приборы способны уловить опасную концентрацию газа в воздухе уже на начальной стадии утечки. Некоторые из них даже передают сигнал на телефон владельца, если тот не дома.

На сегодня в Украине существуют разные модели детекторов газа. Они отличаются принципом работы, количеством функций и дополнительных опций. В соответствии с "начинкой" отличается и цена приборов:

Цена самых дешевых моделей пока достигает примерно 1 225 гривен – стоимость почти не изменилась с осени 2025 года;

– стоимость почти не изменилась с осени 2025 года; Самыми популярными остаются сигнализаторы по цене от 2 тысяч до 4250 гривен.

Все детекторы угарного газа имеют гарантию и работают стабильно. Но одни зависят от сетевого питания, а другие являются беспроводными и могут монтироваться без привязки к электропроводке.

Обратите внимание! Сегодня потребители могут приобрести сигнализаторы газа от украинских производителей и даже дополнительно синхронизировать их с сигнализацией, пишет Нафтогаз. В таком случае аварийная служба может сразу среагировать, если возникнет утечка газа в доме.

Какие тарифы на газ в марте?