Как сэкономить на отоплении газом?

В Нафтогазе поделились такими советами. Дело в том, что газовый котел потребляет немало энергоресурсов, но правильная настройка и использование оборудования напрямую влияет на сумму в платежках.

Смотрите также Газ и нефть в Украине под ударами: какие последствия и возможны ли отключения не только света

Специалисты советуют снизить температуру дома ночью, что можно сделать несколькими способами.

Вариант №1 – Отрегулируйте термостат

На старых приборах можно вручную отрегулировать термостат на более низкую отметку.

– Отрегулируйте термостат На старых приборах можно вручную отрегулировать термостат на более низкую отметку. Вариант №2 – Настройте таймер

Современные газовые котлы можно отрегулировать с помощью таймера. Переведите график работы устройства на ночной режим.

– Настройте таймер Современные газовые котлы можно отрегулировать с помощью таймера. Переведите график работы устройства на ночной режим. Вариант №3 – Прикрутите радиаторы

Еще один способ уменьшить температуру ночью – прикручивание кранов радиаторов.

Однако есть важный нюанс: полностью выключать отопление не стоит. Если дом остынет, то утром, чтобы прогреть его "с нуля", придется запускать котел на максимум – и экономия может сойти на нет.

Полезно! Согласно санитарным нормам, оптимальной температурой в жилых комнатах осенью и зимой считается 20 – 22 градуса по Цельсию.

Какие еще есть советы для экономии тепла?

Газоснабжающая компания советует по возможности установить терморегуляторы на батареях. Они помогут подобрать оптимальную температуру для каждой комнаты.

Снижать температуру обогрева стоит не только ночью, но и когда дома никого нет. Также важно оставлять свободное пространство у радиаторов, ведь это улучшает циркуляцию теплого воздуха и комната прогревается эффективнее.

Отдельное внимание рекомендуют уделить шторам. Занавески из плотной ткани должны быть такой длины, чтобы не перекрывать тепло от батарей, но одновременно защищать от холода из окон.

Как оплатить газ со скидкой?