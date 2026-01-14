Какие бывают ошибки при оплате газа?
Возврат средств в случае ошибки не происходит автоматически, пишет 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.
Смотрите также Полезный прибор для украинцев с газовыми плитами: сколько стоит
По информации специалистов, чаще всего клиенты жалуются на невнимательность в предоставлении следующих данных:
- отсутствует номер лицевого счета;
- указание ошибочных цифр;
- зачисление средств на чужой счет.
Потребители, которые ошиблись с суммой или реквизитами при оплате коммунальных услуг, должны самостоятельно обратиться в Нафтогаз. Компания не отслеживает подобные случаи и не может знать, что при расчете что-то пошло не так. В связи с этим автоматический возврат средств невозможен.
Что делать клиенту для возврата средств?
Как действовать:
- написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты
- добавить к пакету документов копию паспорта и идентификационного кода
- сделать четкое фото квитанции из банка (не чека из терминала) с ошибочной оплатой
Передать их одним из удобных для вас способов:
- на электронную почту client@gas.ua
- по почте на адрес: 25009, г. Кропивницкий, улица Соборная, 1А, ООО "ГК "Нафтогаз Украины".
Важно! Если средства необходимо вернуть на карту, пришлите справку с реквизитами банка, а чтобы перенести деньги на верный лицевой счет – заявление о переносе.
Что известно о тарифах на газ в Украине и оплате?
"Нафтогаз" вводит новый способ передачи показаний газовых счетчиков через мобильное приложение "Куб". Клиенты могут скачать приложение, сканировать или вводить показания вручную, а также получать напоминания об оплате и экономии.
Сейчас для бытовых потребителей газ стоит по 7,96 гривны за кубометр. Для клиентов Нафтогаза, который обслуживает большинство населения Украины, фиксированный тариф будет действовать до 30 апреля 2026 года. Другие тарифы на газ для населения Украины будут оставаться фиксированными до конца отопительного сезона 2026 года