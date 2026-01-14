Какие бывают ошибки при оплате газа?

Возврат средств в случае ошибки не происходит автоматически, пишет 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.

По информации специалистов, чаще всего клиенты жалуются на невнимательность в предоставлении следующих данных:

отсутствует номер лицевого счета;

указание ошибочных цифр;

зачисление средств на чужой счет.

Потребители, которые ошиблись с суммой или реквизитами при оплате коммунальных услуг, должны самостоятельно обратиться в Нафтогаз. Компания не отслеживает подобные случаи и не может знать, что при расчете что-то пошло не так. В связи с этим автоматический возврат средств невозможен.

Что делать клиенту для возврата средств?

Как действовать:

написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты

добавить к пакету документов копию паспорта и идентификационного кода

сделать четкое фото квитанции из банка (не чека из терминала) с ошибочной оплатой

Передать их одним из удобных для вас способов:

на электронную почту client@gas.ua

по почте на адрес: 25009, г. Кропивницкий, улица Соборная, 1А, ООО "ГК "Нафтогаз Украины".

Важно! Если средства необходимо вернуть на карту, пришлите справку с реквизитами банка, а чтобы перенести деньги на верный лицевой счет – заявление о переносе.

