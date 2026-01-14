Які бувають помилки при оплаті газу?
Повернення коштів у разі помилки не відбувається автоматично, пише 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.
Дивіться також Корисний прилад для українців з газовими плитами: скільки коштує
За інформацією фахівців, найчастіше клієнти скаржаться на неуважність у наданні наступних даних:
- відсутній номер особового рахунка;
- зазначення помилкових цифр;
- зарахування коштів на чужий рахунок.
Споживачі, які помилилися з сумою чи реквізитами під час оплати комунальних послуг, повинні самостійно звернутися до Нафтогазу. Компанія не відстежує подібні випадки і не може знати, що під час розрахунку щось пішло не так. У зв'язку з цим автоматичне повернення коштів неможливе.
Що робити клієнту для повернення коштів?
Як діяти:
- написати заяву в довільній формі на повернення переплати
- додати до пакету документів копію паспорта та ідентифікаційного коду
- зробити чітке фото квитанції з банку (не чеку з терміналу) з помилковою оплатою
Передати їх одним із зручних для вас способів:
- на електронну пошту client@gas.ua
- поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, вулиця Соборна, 1А, ТОВ "ГК "Нафтогаз України".
Важливо! Якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на вірний особовий рахунок – заяву про перенесення.
Що відомо про тарифи на газ в Україні та оплату?
"Нафтогаз" запроваджує новий спосіб передачі показань газових лічильників через мобільний застосунок "Куб". Клієнти можуть завантажити додаток, сканувати або вводити показання вручну, а також отримувати нагадування про оплату та економію.
Нині для побутових споживачів газ коштує по 7,96 гривні за кубометр. Для клієнтів Нафтогазу, який обслуговує більшість населення України, фіксований тариф діятиме до 30 квітня 2026 року. Інші тарифи на газ для населення України залишатимуться фіксованими до кінця опалювального сезону 2026 року