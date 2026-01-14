Які бувають помилки при оплаті газу?

Повернення коштів у разі помилки не відбувається автоматично, пише 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.

За інформацією фахівців, найчастіше клієнти скаржаться на неуважність у наданні наступних даних:

відсутній номер особового рахунка;

зазначення помилкових цифр;

зарахування коштів на чужий рахунок.

Споживачі, які помилилися з сумою чи реквізитами під час оплати комунальних послуг, повинні самостійно звернутися до Нафтогазу. Компанія не відстежує подібні випадки і не може знати, що під час розрахунку щось пішло не так. У зв'язку з цим автоматичне повернення коштів неможливе.

Що робити клієнту для повернення коштів?

Як діяти:

написати заяву в довільній формі на повернення переплати

додати до пакету документів копію паспорта та ідентифікаційного коду

зробити чітке фото квитанції з банку (не чеку з терміналу) з помилковою оплатою

Передати їх одним із зручних для вас способів:

на електронну пошту client@gas.ua

поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, вулиця Соборна, 1А, ТОВ "ГК "Нафтогаз України".

Важливо! Якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на вірний особовий рахунок – заяву про перенесення.

