Россияне разрабатывают различные системы раннего обнаружения FPV-дронов. Об этом 24 Каналу сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что враг пытается закрыться от украинских дронов.

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Насколько эффективны детекторы дронов

Так, российские захватчики разработали светофор, который способен предупреждать о полете FPV-дронов. Их россияне размещают на столбах возле важных путей передвижения техники.

Вероятно, светофор работает, как и пехотный детектор, который имеет анализатор диапазона рабочих частот, предназначен для заблаговременного обнаружения FPV-дронов. Кроме того, детектор на столбе может иметь звуковой анализатор, который определяет работу дронов по звуку их двигателя.

Силы обороны также активно используют различные детекторы дронов, в частности "Соль", "Сахарок", "Корица" и другие.

"Мы не применяем детектор "Сахарок", ведь они реагируют на весь фон, который находится напротив, и детектор постоянно работает, если что-то находится в воздухе. Есть другие более эффективные средства", – отметил Федоренко.

Детектор дронов – устройство, которое позволяет эффективно выявлять приближение различных типов вражеских беспилотников.

Какая особенность дронов на оптоволокне

У врага достаточно серьезная сеть средств радиоэлектронной борьбы различного рода. В частности, централизованное изготовление портативных средств радиоэлектронной борьбы, которые давят из широких диапазонных частот и устанавливаются на легкобронированную и бронированную технику.

ВСУ наращивают способности, чтобы закрываться от дронов противника. Впрочем, остаются средства, к которым не приспособлены ни средства радиоэлектронной борьбы, ни средства радиоэлектронной разведки – дроны на оптоволокне. Они существенно отличаются от дронов, которые пилотируются благодаря передаче сигнала по воздуху на определенном диапазоне частот.

Когда обычный дрон попадает в зону влияния портативной РЭБ системы, то перебивается сигнал и мы теряем или видео, или управление дроном и он неэффективно применяется. Когда летит дрон с оптоволокном, то за ним разматывается тоненькая ниточка, по которой передается управление и видео, но эта ниточка не может далеко разворачиваться, как работают беспилотные системы,

– сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

По его мнению, весной 2025 года Силы обороны будут иметь в необходимом количестве дроны с оптоволокном. Кроме этого, Федоренко отметил, что ВСУ по FPV-дронам вышли с врагом в паритет, а где-то даже в преимущество. Только на отдельных отрезках враг имеет несущественное преимущество.