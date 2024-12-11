Росіяни розробляють різні системи раннього виявлення FPV-дронів. Про це 24 Каналу сказав командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що ворог намагається закритися від українських дронів.

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Наскільки ефективні детектори дронів

Так, російські загарбники розробили світлофор, який здатен попереджати про політ FPV-дронів. Їх росіяни розміщують на стовбах біля важливих шляхів пересування техніки.

Ймовірно, світлофор працює, як і піхотний детектор, який має аналізатор діапазону робочих частот, призначений для завчасного виявлення FPV-дронів. Крім того, детектор на стовпі може мати звуковий аналізатор, який визначає роботу дронів за звуком їхнього двигуна.

Сили оборони також активно використовують різні детектори дронів, зокрема "Сіль", "Цукорок", "Кориця" та інші.

"Ми не застосовуємо детектор "Цукорок", адже вони реагують на весь фон, який перебуває напроти, й детектор постійно працює, якщо щось перебуває в повітрі. Є інші більш ефективні засоби", – зазначив Федоренко.

Детектор дронів – пристрій, який дозволяє ефективно виявляти наближення різних типів ворожих безпілотників.

Яка особливість дронів на оптоволокні

У ворога достатньо серйозна мережа засобів радіоелектронної боротьби різного ґатунку. Зокрема, централізоване виготовлення портативних засобів радіоелектронної боротьби, які давлять з широких діапазонних частот та встановлюються на легкоброньовану та броньовану техніку.

ЗСУ нарощують спроможності, щоб закриватися від дронів противника. Втім, залишаються засоби, до яких не прилаштовані ні засоби радіоелектронної боротьби, ні засоби радіоелектронної розвідки – дрони на оптоволокні. Вони суттєво відрізняються від дронів, які пілотуються завдяки передачі сигналу по повітрю на певному діапазоні частот.

Коли звичайний дрон потрапляє в зону впливу портативної РЕБ системи, то перебивається сигнал й ми втрачаємо або відео, або керування дроном й він неефективно застосовується. Коли летить дрон з оптоволокном, то за ним розмотується тоненька ниточка, по якій передається управління та відео, але ця ниточка не може далеко розгортатися, як працюють безпілотні системи,

– мовив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".

На його думку, навесні 2025 року Сили оборони матимуть у необхідній кількості дрони з оптоволокном. Крім цього, Федоренко наголосив, що ЗСУ по FPV-дронах вийшли з ворогом в паритет, а десь навіть в перевагу. Лише на окремих відтинках ворог має несуттєву перевагу.