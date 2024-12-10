До країни-агресорки можуть привозити кілька сотень безпілотників. Такою інформацією з 24 Каналом поділився експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

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Про кількість "Шахедів", яку здатна виробляти Росія

Якби Росія наростила виробництво ударних "Шахедів" у 3 – 4 рази, за словами Бескрестнова, вся Україна відчула б це через збільшення ударів. На жаль, російські безпілотники влучають в будинки й унаслідок цього гинуть люди, але значного нарощення таких ударів немає. Це якраз підтверджує, що поміж великої кількості БпЛА, які атакують Україну, є дрони-обманки.

Вони не мають бойового заряду, й направлені на відволікання засобів ППО та мобільних груп. Мовиться про безпілотник "Гербера", схожий на "Шахед", але з іншим двигуном і більш бюджетний. Він не має захисних систем навігації. Це буквально пародія на БпЛА, оскільки виготовлений з картону та замість паливного бака має звичайний поліетиленовий пакет з паливом.

Силам оборони все одно складно розрізнити, коли летить справжній "Шахед", а, коли – копії-обманки. Оскільки навіть всередині "Гербери" росіяни розміщують пластиковий шар, який з одного боку покритий фольгою. Його ще називають "лінза Люнеберга", тому ППО бачить маленький безпілотник розміром з "Шахед". Так, можна розрізнити за швидкістю, але мобільним групам одразу складно зрозуміти, що летить, тому вони витрачають боєприпаси, щоб збити ворожий дрон.

Росіяни виробляли близько 500 "Шахедів" на місяць, так і продовжують виготовляти. Дещо зараз збільшили виробництво до 800 одиниць, але не так суттєво, як би могло бути. Вони діють згідно зі своїми прогнозами,

– зазначив голова Центру радіотехнологій.

На збільшення виробництва ударних БпЛА впливають прямі постачання з Ірану. Борти, які приземляються в Росії, можуть привозити кілька сотень "Шахедів". З огляду на уламки, можна сказати, що зустрічаються абсолютно різні модифікації, можливо, навіть іранські.

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Як протидіяти російським "Шахедам"

Як наголосив Сергій Бескрестнов, тактика боротьби з "Шахедами" незмінна. Працюють 3 складники: ППО, РЕБ та мобільні групи.

Що цікаво, саме по дронах-обманках ефективно працюють засоби радіоелектронної боротьби, як-от "Покрова". Вони відводять їх з української території, тому часто з'являється інформація на кшталт "БпЛА летять в Молдову, Румунію та Білорусь". Безпілотники не мають захищених каналів навігації, через це втрачають сигнал і відлітають в сусідні країни.