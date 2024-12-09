Бійці Головного управління розвідки України можуть запускати дрони на 2000 кілометрів. 24 Канал із посиланням на "Радіо Свободу" розповідає про специфіку роботи.

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Як відбувається підготовка

Командир групи операторів далекобійних БпЛА розповів, що підготовка до запуску проводиться в декілька етапів.

Перш за все – ми аналізуємо цілі. Аналізуємо можливість долетіти до них, аналізуємо ППО, засоби радіоелектронної боротьби ворога – щоб знайти коридори, як пройти,

– сказав він.

Воїн наголосив, що всі цілі є військовими. Після планування наступний етап – підготовка техніки. Командир пояснив, що його група постійно перебуває в динаміці, вони не працюють зі статичних положень, практично всі запуски відбуваються "з коліс".

Для нього та операторів БпЛА цей процес став рутиною. У одного з членів групи вже понад півтори сотні подібних вильотів, третина з них – з використанням дрона "Лютий". Військовий зазначив, що керувати ним не дуже важко.

Водночас командир групи розповів, що робота сильно змінилася. Починали оператори із чогось невеликого, а зараз можуть уражати цілі на відстані 2000 кілометрів.

Оператори переглядають відео уражень

Один із операторів далекобійних БпЛА розповів, що підготовка дуже серйозна, тому емоції переважають потім, коли робота закінчена.

За кілька годин після запуску безпілотників бійцями ГУР МО в мережі з’явилися кадри із пожежею в районі Саратовського НПЗ в Росії – це понад 600 кілометрів від українського кордону.

Оператори ніколи не пропускають відео зі своєю роботою.

Це і емоційна складова теж, але передусім для мене це матеріал, який я потім аналізую. З кожним разом протидія сильнішає. Як ми вчимося – так і противник теж вчиться,

– пояснив військовослужбовець.

Активно Україна почала застосовувати далекобійні БПЛА у другій половині 2022 року. Благодійний фонд "Повернись живим" зібрав 230 мільйонів гривень. Проєкт назвали Black Box – тоді ціль збору не розкривали, але згодом стало відомо, що гроші збирали на 60 БпЛА "Бобер".

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів, що під час далекобійної атаки працюють різні типи дронів. Вони виконують різні завдання і стосовно протидії ППО, і стосовно ретрансляторів, і стосовно організації інших видів зв'язку, і стосовно можливості передавати зображення.

Експерт також зазначив, що зараз по ВПК особливо не можемо бити, тому що фактично немає чим. Дроном 10 кілограмів можна зруйнувати дах.

Наступного року Україна планує виробити 30 тисяч ударних далекобійних дронів.