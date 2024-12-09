Бойцы Главного управления разведки Украины могут запускать дроны на 2000 километров. 24 Канал со ссылкой на "Радио Свободу" рассказывает о специфике работы.

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Как происходит подготовка

Командир группы операторов дальнобойных БпЛА рассказал, что подготовка к запуску проводится в несколько этапов.

Прежде всего – мы анализируем цели. Анализируем возможность долететь до них, анализируем ПВО, средства радиоэлектронной борьбы врага – чтобы найти коридоры, как пройти,

– сказал он.

Воин отметил, что все цели являются военными. После планирования следующий этап – подготовка техники. Командир объяснил, что его группа постоянно находится в динамике, они не работают из статических положений, практически все запуски происходят "с колес".

Для него и операторов БпЛА этот процесс стал рутиной. У одного из членов группы уже более полутора сотен подобных вылетов, треть из них – с использованием дрона "Лютый". Военный отметил, что управлять им не очень трудно.

В то же время командир группы рассказал, что работа сильно изменилась. Начинали операторы с чего-то небольшого, а сейчас могут поражать цели на расстоянии 2000 километров.

Операторы просматривают видео поражений

Один из операторов дальнобойных БпЛА рассказал, что подготовка очень серьезная, поэтому эмоции преобладают потом, когда работа закончена.

Через несколько часов после запуска беспилотников бойцами ГУР МО в сети появились кадры с пожаром в районе Саратовского НПЗ в России – это более 600 километров от украинской границы.

Операторы никогда не пропускают видео со своей работой.

Это и эмоциональная составляющая тоже, но прежде всего для меня это материал, который я потом анализирую. С каждым разом противодействие становится сильнее. Как мы учимся – так и противник тоже учится,

– объяснил военнослужащий.

Активно Украина начала применять дальнобойные БПЛА во второй половине 2022 года. Благотворительный фонд "Вернись живым" собрал 230 миллионов гривен. Проект назвали Black Box – тогда цель сбора не раскрывали, но впоследствии стало известно, что деньги собирали на 60 БпЛА "Бобер".

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что во время дальнобойной атаки работают различные типы дронов. Они выполняют различные задачи и в отношении противодействия ПВО, и в отношении ретрансляторов, и в отношении организации других видов связи, и в отношении возможности передавать изображения.

Эксперт также отметил, что сейчас по ВПК особо не можем бить, потому что фактически нечем. Дроном 10 килограммов можно разрушить крышу.

В следующем году Украина планирует произвести 30 тысяч ударных дальнобойных дронов.