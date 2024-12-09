Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис військового експерта у галузі радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова в його телеграм-каналі.

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Що відомо про світлофори для відстеження FPV-дронів

Експерт наголосив, що світлофори розміщують на стовбах біля важливих шляхів пересування техніки.

Ця система має три функції, як і у звичайного світлофора:

FPV немає;

FPV поруч;

FPV далеко.

Таким чином ці світлофори дозволяють російським загарбникам бути попередженими про роботу FPV-дронів.



Який вигляд мають світлофори для відстеження FPV-дронів / Фото з телеграм-каналу Сергія "Флеша" Бескрестнова

За даними журналістів "Мілітарного", світлофор, схоже, функціонує подібно до системи виявлення піхоти, оснащеної аналізатором, який працює в певному частотному діапазоні, щоб заздалегідь виявляти безпілотники FPV.

У виданні припускають, що новий світлофорний детектор може управлятися оператором вручну, що дозволить регулювати сигнали на основі умов, що склалися в реальному часі.

Крім того, як повідомляється, детектор, розміщений на стовпах, оснащений звуковим аналізатором, здатним визначати присутність безпілотників за характерним звуком їхніх двигунів.

Ця технологія також може покращити виявлення безпілотників, які керуються за допомогою оптоволокна.

Оскільки різноманітність і використання безпілотників продовжує зростати, впровадження передових систем виявлення набуває вирішального значення для посилення оперативних можливостей в різних секторах, особливо у військовому контексті для обох сторін конфлікту.