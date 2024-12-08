Начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів 24 Каналу, що напрямок FPV є одним з тих, який найбільше розвивається в обох учасників війни. Зараз противник дійсно намагається видозмінити частоти керування, відеозв'язку та максимально обходити РЕБ.

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Що нового придумали росіяни

FPV дронів у ворога більше, тому їх застосовують у великих кількостях. Постійно міняють частоти, напрямки заходу на наші позиції. Крім цього, окупанти почали використовувати дрони на оптоволокні.

Це дрони, керування якими відбувається за допомогою дуже тонкого кабелю. Радіозв'язок як такий відсутній, тому безпілотник неможливо придушити засобами радіоелектронної боротьби.

Але і в цього підтипу FPV також є свої обмеження, найперше щодо дальності. Адже дріт не може бути нескінченно довгим, тому такими дронами працюють на невеликій відстані, але все ж працюють,

– пояснив Данило Борисенко.

З українського боку, також є засоби фізичного захисту – сітки, металеві загородження, які перешкоджають дрону залетіти на позицію чи в бліндаж. У Силах оборони постійно йде модернізація, військові придумують нові способи, щоб обходити ворожий РЕБ.

"На відміну від противника, у нас дуже активно розвивається напрямок полювання FPV дронами на БпЛА розвідники оперативно-тактичного рівня типу "Орлан", "Зала", "Мерлін". Чомусь росіяни не можуть ефективно застосовувати FPV-дрони як перехоплювачі", – додав Данило Борисенко.

Бригада "Рубіж" збирає на дрони

Підрозділ відкрив банку збору на FPV-дрони. Це дуже важлива тема, адже чим більше безпілотників буде з нашого боку, тим більше ми побачимо знищених росіян і їхньої техніки.

"Напрямок FPV дуже активно розвивається, потрібно постійно щось модернізовувати, доробляти. За добу під час штурмів використовується дуже багато дронів, рахунок йде на десятки, інколи на сотні, тому потреба в них завжди гостра й актуальна", – наголосив військовий.

Зверніть увагу! Кожен може долучитися до збору та підтримати наших захисників! Номер карти банки – 4441 1111 2937 3050.

"Для того, щоб ми робили якнайбільше росіян "хорошими", нам потрібна ваша допомога. Кожен донат мотивує, надихає і дає відчуття впевненості, що ми робимо все не даремно", – підсумував начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж".