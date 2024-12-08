Начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал 24 Каналу, что направление FPV является одним из тех, которое больше всего развивается у обоих участников войны. Сейчас противник действительно пытается видоизменить частоты управления, видеосвязи и максимально обходить РЭБ.

Читайте также Новая страница истории: батальон К-2 расширяется в полк беспилотных систем и открывает набор

Что нового придумали россияне

FPV дронов у врага больше, поэтому их применяют в больших количествах. Постоянно меняют частоты, направления захода на наши позиции. Кроме этого, оккупанты начали использовать дроны на оптоволокне.

Это дроны, управление которыми происходит с помощью очень тонкого кабеля. Радиосвязь как таковая отсутствует, поэтому беспилотник невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Но и у этого подтипа FPV также есть свои ограничения, прежде всего по дальности. Ведь провод не может быть бесконечно длинным, поэтому такими дронами работают на небольшом расстоянии, но все же работают,

– пояснил Даниил Борисенко.

С украинской стороны, также есть средства физической защиты – сетки, металлические заграждения, которые препятствуют дрону залететь на позицию или в блиндаж. В Силах обороны постоянно идет модернизация, военные придумывают новые способы, чтобы обходить вражеский РЭБ.

"В отличие от противника, у нас очень активно развивается направление охоты FPV дронами на БпЛА разведчики оперативно-тактического уровня типа "Орлан", "Зала", "Мерлин". Почему-то россияне не могут эффективно применять FPV-дроны как перехватчики", – добавил Даниил Борисенко.

Бригада "Рубеж" собирает на дроны

Подразделение открыло банк сбора на FPV-дроны. Это очень важная тема, ведь чем больше беспилотников будет с нашей стороны, тем больше мы увидим уничтоженных россиян и их техники.

"Направление FPV очень активно развивается, нужно постоянно что-то модернизировать, дорабатывать. За сутки во время штурмов используется очень много дронов, счет идет на десятки, иногда на сотни, поэтому потребность в них всегда острая и актуальная", – подчеркнул военный.

Обратите внимание! Каждый может присоединиться к сбору и поддержать наших защитников! Номер карты банка – 4441 1111 2937 3050.

"Для того, чтобы мы делали как можно больше россиян "хорошими", нам нужна ваша помощь. Каждый донат мотивирует, вдохновляет и дает ощущение уверенности, что мы делаем все не зря", – подытожил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж".