Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 20-й отдельный полк беспилотных систем К-2. Официально это подразделение было создано в 2018 году, однако свое начало оно берет еще в 2014 году.
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К-2 открыл набор бойцов
Командир полка Кирилл Верес сообщил, что К-2 кратно масштабируется и открывает набор бойцов. Он добавил, что к 2024 году К-2 стал одним из крупнейших батальонов Сухопутных войск.
Мы открываем двери для всех, кто желает стать в наши ряды. Работа для вас найдется как в тылу, так и на передовой,
– говорится в заявлении.
По словам командира, речь идет о совершенно разных вакансиях – от делопроизводителей и инженеров до водителей, саперов, и операторов БпЛА различных типов.
Мы доказали, что достойны идти дальше. И мы знаем как защищать пехоту, потому что сами были пехотой. Слова "сохранение личного состава" для нас не протокольная фраза и не пустой звук, а миссия, которую мы ставим перед собой,
– подчеркнул Верес.
Военный добавил, что К-2 разработал свою модель ведения боя и войны – современной войны образца 2025 года.
Важно! Украинцы, которые хотят вступить в Полк К-2, могут просмотреть всю необходимую информацию по ссылке.
Командир К-2 Кирилл Верес записал обращение: смотрите видео