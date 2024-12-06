В то же время россияне во всем превосходят – и в численности войска, и в огневой мощи, и в технике. Кроме того, как отметил 24 Каналу старший лейтенант, бывший командир 4 роты 47 механизированной бригады Николай Мельник, Россия имеет мощную поддержку на международной арене от КНДР, Ирана и Китая.

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Почему наступил самый сложный момент за 10 лет войны

На международной арене россияне имеют довольно мощную помощь со стороны своих союзников: Северная Корея, Иран, Китай. В то же время Украина должна просто выгрызать зубами эту помощь. Это только будоражит Россию. Поэтому можем говорить, что сейчас наступил самый сложный момент в российско-украинской войне с момента начала большого вторжения,

– подчеркнул Мельник.

В первые дни полномасштабного вторжения украинцы не знали, что делать. Но было достаточное количество людей, которые готовы были сражаться. Сейчас, по словам бойца, обратный этап.

Возможно, сейчас украинские военные несколько лучше оснащены с помощью собственных ресурсов, наличия различных беспилотных систем и умению их использовать. Но в то же время, как отметил боец, уже нет того количества людей, которые готовы убивать за Украину. И это действительно огромный недостаток, добавил он.

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О преимуществах врага и недостатках в украинской армии

Старший лейтенант рассказал, что россияне фактически во всем преобладают: большая численность армии, пехоты, большая огневая мощь, больше дронов, как FPV, так и разведывательных. То есть они лучше технически оснащены, чем украинские защитники.

Единственное, что вообще сейчас спасает Украину – это простой украинский солдат, который может упереться и продолжать сражаться, возможно, за не очень нужную, но посадку в украинском поле,

– заверил Николай Мельник.

Так, Силы обороны Украины имеют определенный технический прогресс. Это касается как реактивных дронов, так и вообще беспилотных летательных аппаратов. Но россияне видят наши технологии. Через полгода они понимают их и начинают масштабировать.

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Украина же, к сожалению, имеет огромные проблемы и в производстве, и в масштабировании. Последний пример – мины. А ведь если бы это касалось только их. У нас нет завода по выработке патронов, постоянно зависим от Запада. По сравнению с россиянами имеем также дефицит артиллерийских патронов, БпЛА и людей.

Напомню июнь 2023 года, неудачное контрнаступление. Уже тогда говорил: единственное, что должны сделать – это сохранить остатки бригад, которые продолжают штурмовать очень ненужное село посреди херсонских степей. Надо сделать все для того, чтобы изменить подготовку и улучшить морально-психологическое обеспечение бойцов. Ведь людей будет не хватать,

– отметил военный.

И добавил, что проблема известна. Однако с полтора года не приблизились к ее решению. И в этом огромная слабость украинской армии.